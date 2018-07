Ukrajinski majstor Usik držao čas boksa ruskom udaraču Gasijevu

U jednoj od najdominantnijih izdanja u profesionalnom boksu posljednjih godina na najvećoj sceni i sa najvećim ulogom, Ukrajinac Aleksandar Usik savladao je Rusa Murata Gasijeva u borbi za titulu neprikosnovenog šampiona svijeta u kruzer kategoriji.

Usik je jednoglasnom odlukom sudija savladao Gasijeva u Moskvi, postavši šampion svijeta u WBC, WBA, WBO i IBF federaciji.

Bio je to čas boksa 32-godišnjeg ukrajinskog majstora, koji je svih 12 rundi pokazao vrhunsku tehniku, izuzetan rad nogu, brzinu i mudrost u ringu, u duelu sa osam godina mlađim rivalom, koji je od 26 pobjeda u dosadašnjem toku karijere 19 ostvario nokautom.

Večeras - nijednom nije ozbiljnije ni prišao, a kamoli da je zadao opasniji udarac Usiku, koji trenira pod nadzorom Anatalija Lomačenka, oca još jednog velikog bokserskog asa iz Ukrajine Vasila Lomačenka.

On je postao i prvi osvajač trofeja "Muhamed Ali", koji se dodjeljuje pobjedniku svjetske Super serije, u kojoj su se nadmetali najbolji borci u kruzer kategoriji.

CONGRATULATIONS @usykaa!! 👏 👏 👏



Unified Champion of the World & the inaugural @MuhammadAli Trophy winner!! #UsykGassiev 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/wFeLrIwSGU