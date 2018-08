Usein Bolt postao fudbaler: Munja sa Jamajke debitovala za Marinerse

Usein Bolt, sportski superstar i najbrži čovjek svih vremena, odigrao je prve minute u fudbalskoj karijeri.

Munja sa Jamajke igrala je 20-ak minuta za Marinerse, klub iz Australije, u kontrolnom meču sa ekipom sastavljenom od najboljih igrača oblasti Sentral Koust, pred deset hiljada navijača.

Boltov tim je pobijedio 6:1.

"Bilo je dobro, baš onako kako sam očekivao. Hvala navijačima na podršci. Bio sam nervozan, mislim da se i vdjelo. Međutim, imao sam dosta kontakata sa loptom, osjetio sam nešto novo. Bez dileme, bolji sam nego kada sam došao. Napredujem, ali ne bi trebalo očekivati čuda", kazao je Bolt.

Legendarni sprinter smatra, međutim, da debi u takmičarskoj utakmici neće doći tako brzo.

"Otprilike za 4-5 mjeseci bih mogao da dođem do nivoa na kome su ostali momci", kazao je Bolt.

Bolt (32) je nedavno potpisao neograničeni ugovor za probni period u Marinersima, u želji da ispuni snove i postane profesionalni fudbaler.

