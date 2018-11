Uspon barskog bisera: Mogu još bolje

Mornar je prošlog vikenda protiv Mega Bemaxa, u petom kolu ABA lige, dva puta uspijevao da se vrati iz minusa od 17 poena (3:20 u prvoj, 43:60 u trećoj četvrtini), na 91 sekundi prije kraja je zaostatak smanjio na svega dva poena, imao je šansu za potpuni preokret, ali je onda sudbinu crnogorskom šampionu na ovom meču “zapečatio” jedan Baranin. Momak koji je prve košarkaške korake napravio upravo u Mornaru - Ognjen Čarapić.

Plejmejker tima iz Sremske Mitrovice je postigao svih šest posljednjih poena svog tima, kojima je “odbranio” prednost gostiju za petu pobjedu u ovoj sezoni…

"To je veoma specifična situacija za mene. Igram u rodnom gradu, pred publikom koju uglavnom poznajem i protiv kluba u kojem sam napravio prve košarkaške korake i za koji me vežu prelijepe uspomene. Što se same utakmice tiče, mislim da sam je loše otvorio, ali kako je vrijeme odmicalo igrao sam sve bolje da bi se na kraju sve dobro završilo za mene i moju ekipu", kaže na početku razgovora za “Vijesti” 20-godišnji Čarapić, koji je sa 15 poena, za nešto više od 21 minut igre, bio drugi strijelac Mege u pobjedi u Baru (84:80), iza Goge Bitadzea (26).

Mega Bemax je hit početka sezone u regionalnom takmičenju, uz Crvenu zvezdu jedina ima svih pet pobjeda, od čega dvije protiv prošlogodišnjih polufinalista plej-ofa, Cedevite i Mornara, i to u gostima, kao i dvije protiv ekipa za koje se očekuje da budu konkurenti u borbi za plej-of, Igokee i Olimpije.

"Mega Bemax je iznenađenje za sve ljubitelje košarke u regionu. Mi smo najranije od svih ekipa počeli pripreme, uigrani smo, imamo sjajne uslove za trening i maksimalno smo to iskoristili u prvih pet kola", ističe Čarapić, član najmlađe ekipe u ligi.

Foto: aba-liga.com

"Trenutno dijelimo prvu poziciju sa Crvenom zvezdom. Ako nam se ukaže šansa pri kraju prvenstva za vrh tabele, mislim da ćemo je iskoristiti - vjeruje Čarapić u svoju ekipu, koja je prošlu sezonu završila na devetom mjestu u ABA ligi".

Nakon skoro dvije godine pehova sa povredama, Čarapić je u kontinuitetu zaigrao u finišu prošle i na početku ove sezone, u kojoj igra sve bolje iz meča u meč, što se odražava i na igru čitave ekipe.

"Zadovoljan sam igrama na početku sezone, mada uvijek može bolje", kaže momak koji je košarkom počeo da se bavi sa sedam godina, zahvaljujući i porodičnoj tradiciji, jer su otac Rajko, stric Ranko i tetka Stanka igrali košarku.

Kako kaže, veoma je zadovoljan u Megi, klubu koji vodi njegov menadžer Miodrag-Miško Ražnatović, i koji predstavlja pravi rasadnik talenata, idealno mjesto za razvoj mladog igrača.

"Sezona je za Megu i za mene počela odlično, nema razloga da ne bude tako i u nastavku sezone".

Na pitanje ko je po njemu ove sezone favorit za titulu u ABA ligi, Čarapić kaže:

"Zvezda je na početku sezone istakla glavnu kandidaturu za prvaka ABA lige. Mislim da su oni najveći favoriti", istakao je Čarapić.

Mornar i Budućnost su podigli nivo i ugled ABA lige

Osim za mlađe kategorije Mornara, Čarapić je igrao i za najbolji crnogorski klub Budućnost, u kojem je bio četiri godine, do sticanja punoljetstva, kada nije prihvatio ponudu da potpiše prvi profesionalni ugovor, već je kao jedan od najperspektivnijih mladih igrača Evrope prešao u Megu. Iako mu je pažnja maksimalno okrenuta ka timu iz Sremske Mitrovice, Ognjen prati i dešavanja u Mornaru i Budućnosti, u kojoj je sa 14 godina bio najmlađi debitant u prvom timu, pod vođstvom Dejana Radonjića.

Foto: Savo Prelević

"Mornar i Budućnost su zaista napravili veliki uspjeh prošle sezone, a samim tim su podigli nivo i ugled ABA lige, prošle i ove sezone. Nastupao sam za oba kluba, pa mi je njihov uspjeh još draži. Budućnost je napravila dobru ekipu, nešto je slabije startovala ove sezone, ali se nadam, kako sezona bude odmicala, da će igrati sve bolje. Mornar je u Evrokupu u ubjedljivo najjačoj grupi, već su napravili senzaciju dobivši Torino u gostima, ne bih se iznenadio da još nekom velikanu skinu skalp", kaže zvanično najbolji mladi košarkaš Crne Gore 2015. godine.

Vjerujem da ćemo se plasirati na Svjetsko prvenstvo

Nakon što je prošao sve mlađe reprezentativne selekcije, Čarapić je u septembru debitovao i za seniorsku selekciju Crne Gore, protiv Turske i Ukrajine, u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, na kojima je ukupno proveo na parketu 18 minuta.

"Trudiću se i dalje da svojim igrama u Megi zaslužim poziv selektora Zvezdana Mitrovića".

Foto: Filip Roganović

Četiri meča prije kraja, Crna Gora je četvrta na tabeli grupe I, sa skorom od po četiri pobjede i poraza. Ispred su na tabeli Španija (7-1), Turska (6-2) i Letonija (5-3), a iza Ukrajiina (4-4) i Slovenija (2-6). U preostala četiri meča, u borbi za jedno od prva tri mjesta koja vode na Mundobasket, Crna Gora dočekuje Tursku i Letoniju, a gostuje Letoniji i Ukrajini.

"U nastavku kvalifikacija biće veoma teško i neizvjesno, nadam se i vjerujem da ćemo se plasirati na Svjetsko prvenstvo", zaključio je Čarapić.

Brojna priznanja od najranijih dana

Potvrda potencijala i velikog talenta koji je pokazivao od najranijih dana su bila priznanja koja je dobio, te turniri i kampovi na kojima je učestvovao.

Bio je član najbolje petorke na kadetskom EP B divizije 2014. godine, uz prosjek od 16,1 poen i 3,3 asistencije po meču.

Čarapić je u ljeto 2016. godine igrao za mladu i juniorsku reprezentaciju Crne Gore i na B prvenstvima Evrope izborio plasman u A diviziju. Na juniorskom EP je bio MVP prvenstva (prosječno je po meču bilježio 17 pogodaka, 7 asistencija i 4,6 skokova).

On je 2014. godine bio učesnik na Džordanovom klasik brend internacionalnom kampu u Barseloni, nakon kojeg je dobio poziv da zaigra za selekciju svijeta protiv američkih vršnjaka na revijalnom meču u Bruklinu.

Prije tri godine je igrao i na juniorskom evropskom Ol star meču, koji je održan u Lilu u okviru Eurobasketa…

11,4 poena prosječno po meču ubilježio je Čarapić u prvih pet kola ove sezone u ABA ligi. U tom periodu je prosječno imao po tri asistencije i 2,8 skoka. Najviše poena, 17 (4-4 za dva, 2-1 za tri poena), upisao je u trećem kolu protiv Cedevite u Zagrebu, što mu je rekord uopšte u regionalnom takmičenju

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)