Utakmica istine - Džikić: Želimo u finale, ko bude manje griješio pobijediće

Košarkaši Budućnost Volija u nedjelju igraju meč sezone.

Sve dobro što su uradili do sada, staje u 40 minuta odlučujućeg meča polufinalne serije plej-ofa ABA lige.

U osmom međusobnom duelu sa Cedevitom boriće se za prvo finale ABA lige u istoriji kluba.

“Čekamo mirni nedjelju. Radili smo cijele godine da imamo tu prednost domaćeg terena u polufinalu. U međuvremenu smo došli do toga da dvorana bude puna. Da li je to pritisak ? Jeste. Na nas, na njih, na sudije... Ko manje bude griješio - pobjediće”, kazao je Džikić.

“Probaćemo da uđemo u finale ABA lige da se oprobamo u borbi za titulu koja vodi u Evroligu”.

Pritisak je ogroman, ali pritisak rađa velike timove i igrače....Ko bude miran i hladne glave, doći će i do velikog finala. Na pitanje kako mu izgleda tim, Džikić je odgovorio:

“Mislim da su u redu. Vrlo je važno da ne izgore. Mislim da su svjesni, koncentrisani - sa te strane nema nikakvih problema”, rekao je Džikić.

Vrlo je važan i učinak spoljne linije....Gordića, Gibsona, Ivanovića...

“Jasno je šta je naša snaga - ta tri beka. Oni će, s druge strane, pokušati da prebace težište na neke druge igrače. To je košarka”, rekao je Džikić.

U prva dva meča vidio se ofanzivni potencijal oba tima. Može li važnost trećeg duela, malo sputati ruke, košgeterski učinak i kome bi to više odgovaralo....

“Ne znam kako će ići utakmica i u kom ritmu. Mnogo zavisi od kriterijuma. Mnogo zavisi od toga koliko se budemo fokusirali na napad. To važi i za nas i za njih”, kazao je Džikić.

Mnogo toga u igri Cedevite zavisiće od individualnog učinka Čerija i Nikolsa, o kome je Džikić pričao u superlativu..

“Nikols pokazuje da mu vjerovatno malo i smeta to što se nije našao u prvoj petorci šampionata. On to kvalitetom zaslužuje. Za mene je on najjači igrač ABA lige - najjače ime, kako god hoćete”, ističe Džikić.

“Oni imaju te igrače koji mogu da individualno da odluče meč. Naš posao je da težište napada prebacimo na neke druge”, kazao je Džikić.

Važan igrač u reketu “plavih” Kajl Lendri pomoćiće saigračima u trećem meču. Igra sa i bez Kanađanina, nije ista, smatra Džikić.

“On je igrao drugu utakmicu uz bolove. Igraće ponovo, trenira. Shvata kakav je momenat, koliko je važno. On je pravi profesionalac. Vrlo mu je jasna težina ove utakmice. Hoće da pomogne, zna zašto je doveden. Svjestan je koliko znači timu”, kazao je Džikić.

Utakmica Budućnost – Cedevita igra se u nedjelju od 19 sati.

