Utakmica sa Makedonijom je ključna za prolaz, žao mi je što nema Rakčevića

Muška rukometna reprezentacija Crne Gore na Evropskom prvenstvu (EP) u Hrvatskoj ima tešku grupu i plasman u narednu rundu takmičenja bio bi veliki uspjeh, ocijenio je trofejni crnogorski stručnjak Pero Milošević.

On je u intervjuu agenciji MINA kazao da je utakmica sa Makednijom odlučujuća za plasman u narednu rundu šampionata.

Prvi crnogorski selektor smatra da su Njemačka i Slovenija izuzetno kvalitetne reprezentacije i da će protiv njih biti teško ostvariti pozitivan ishod.

On je podsjetio da Njemačka u Zagreb stiže kao prvak Evrope, a Slovenija kao treća reprezentacija svijeta.

"Njemačka i Slovenija jesu favoriti, ali se ne treba predavati, već igrati i vjerovati u sebe i iznenađenje. Smatram da fokus treba biti na duel sa Makedonijom, jer on donosi prolaz. Biće to direktan okršaj za drugu fazu šampionata. Imamo dobru selekciju i dobre igrače. Još nemamo pobjedu, a protiv Makedonije donijela bi nam veliki uspjeh“, kazao je Milošević.

On je istakao da će izostanak Vuka Borozana biti veliki hendikep za crnogorsku reprezentaciju.

"Borozan je osvojio Ligu šampiona, on je fantastičan igrač i mnogo znači za našu igru. Ima šut spolja, sa zemlje, dobar prolaz i šut pod faulom. Odličan je u odbrani i njegovo odsustvo je hendikep i za mnogo jače reprezentacije. Na to se nadovezala i povreda Nemanje Grbovića, koji će ipak biti na šampionatu. Za nas svaki povrijeđeni igrač mnogo košta, puno više nego druge reprezentacije koje imaju veći izbor”, rekao je Milošević.

On je naglasio da je za crnogorski rukomet veliko bogatstvo što će reprezentaativni dres i u budućnosti nositi Borozan, Vladan Lipovina i Nebojša Simić.

"To je velika stvar za crnogorski rukomet. Simić će u narednih desetak biti jedan od najboljih, ako ne i najbolji, golman svijeta", kazao je Milošević.

Trener rumunskog Temišvara kazao je, ne želeći da se miješa u rad selektora, da mu je žao što Mladen Rakčević posljednjih godina nije igrao za reprezentaciju.

"Rakčević je ginuo za našu reprezentaciju, igrao i povrijeđen i u svakom meču davao posljednji atom snage. Takvi igrači su uvijek dobrodošli u nacionalni tim. Sa druge strane mi nemamo veliki izbor i moramo računati na sve ono najbolje što imamo. Ne smijemo se odricati nekih igrača ako znamo da mogu da pomognu. Isto važi za mušku i žensku reprezentaciju. Treba dobro izvagati i svakog igrača iskoistiti na najbolji način", kazao je Milošević.

On je naglasio da je Rakčević mnogo dao u dresu Lovćena i Crne Gore i da zaslužuje da bude dio reprezentacije.

Milošević je, komentarišući dešavanja u ženskoj rukometnoj reprezentaciji, kazao da nije bio pravi momenat za smjenu selektora Dragana Adžića i imenovanje Šveđanina Pera Johansona.

"To nije bio pravi momenat, a posebno ne način smjene Adžića. On je osvojio ono što nije niko i što će teško u bliskoj budućnosti neko ponoviti bez obzira na talentovanu generaciju koju imamo. Ako je do toga trebalo da dođe moralo se ranije uraditi i na mnogo drugačiji način nego što je ispalo", kazao je Milošević.

Trofejni stručnjak je, ocjenjujući šanse država regiona na EP, kazao da za visok plasman ozbiljno konkurišu Hrvatska i Slovenija.

"Najveće šanse za visok plasman ima Hrvatska, kao domaćin. Godinama temeljno i studiozno rade, znaju kako se osvajaju medalje. Imaju kvalitet, a imaće i podršku publike. Slovenija ima fantastičnu reprezentacju, odličnog stručnjaka na klupi, ali i dosta povrijeđenih igrača. Bez obzira na to vjerujem da će predvođeni selektorom Veselinom Vujovićem imati šta da pokažu", kazao je Milošević.

On je istakao da veliki broj povrijeđenih igrača utiče da Srbija ne bude među reprezentacijama iz regiona koje mogu računati na visok plasman.

Milošević smatra da će se medalje dijeliti između reprezentacija Francuske, Danske, Norveške, Hrvatske i Slovenije.

“Francuska uvijek mora biti među favoritima. Sigurno najbolja reprezentacija u posljednjih desetak godina. Tu su još Danska i Norveška, kao i Hrvatska i Slovenija. Među tim selekcijama treba tražiti šampiona”, kazao je Milošević.

On je istakao da mu je žao što je muški klupski rukomet u posljednjem periodu u krizi, navodeći da je nastup u SEHA ligi bio posljednji voz da se uhvati priključak sa regionom.

“Bojim se za budućnost muškog klupskog rukometa u Crnoj Gori. Svako ko je igrao ili radio u Lovćenu, kao i iskrenog ljubitelja rukometa, pogađa stanje u kojem se nalazi taj klub. Iskreno mu želim da što prije izađe iz krize, finansijske i igračke, da ponovo bude tamo gdje mu je mjesto – uvijek na čelu. Ne tako davno Lovćen je pobjeđivao prvaka Evrope, njemački Kil, a na Cetinju pao je španski Portland San Antonio. Ko i malo prati rukomet zna šta su na evropskoj sceni značili ti klubovi”, kazao je Milošević.

On je naglasio da je svjestan da ljudima koji sada rade u Lovćenu, ali i ostalim crnogorskim klubovima, nije lako da opstanu, ali da uz pomoć saveza moraju pokušati da vrate rukomet blizu nekadašnjih uspjeha.

“Crna Gora iako sa malom rukometnom bazom uvijek je imala i imaće talenata. Oni se samo moraju organizaciono ispratiti. Mora se uhvatiti priključak sa SEHA ligom. Nije lako, ali me boli stanje u klubovima. Nije bilo davno kada smo u SEHA ligi pobjeđivali Zagreb sa Markom Kopljarom i osvajali 39 bodova u tom takmičenju”, rekao je Milošević.

On je kazao da je u Crnoj Gori malo klubova i da treba sve uraditi da se vrate nekadašnji rukometni centri – Berane, Pljevlja, Mojkovac i Bar.

Milošević je kao dobar primjer rada istakao Rumuniju, navodeći da je u toj državi rukomet posljednjih godina sport broj jedan.

On je naglasio da u muškoj konkurencji raste kvalitet u posljednje tri godine i da se angažuju sve kvalitetniji inostrani igrači.

“Posebno je zanimljivo da ove sezone, što se nije desilo u posljednjih 30 godina, pet ili šest ekipa konkurišu za trofeje. Liga je kvalitetna i izjednačena. Do prije desetak godina bile su jedna ili dvije kvalitetne ekipe u ligi, a sada ih je desetak”, kazao je Milošević.

On je naglasio da je posebno zadovoljan statusom u svom klubu, navodeći da će Temišvar već ove, a sljedeće sigurno, biti kandidat za titulu prvaka.

“Zadovoljan sam što sam došao u tako dobar klub, prihvatili su me odlično i u februaru će biti tri godine od kada sam trener. Napredovali smo iz godine u godinu i već sada možemo da pričamo o većim ambicijama. Prve godine bili smo treći, prošle sezone smo dobro igrali Evropu. Ove sezone imamo jaču ekipui očekujem korak naprijed. Sljedeće sezone sa tri nova igrača treba da ciklus zaokružimo trofejom – titulom prvaka ili Kupa”, kazao je Milošević.

On je istakao da je zadovoljan ljudima sa kojima sarađuje, igračima i rukovodstvu kluba I grada.

“Dozvolili su mi da stvaram i idemo korak po korak. Moje ambicije su uvijek ispred njihovih. Guram ih naprijed i to daje rezultate. Zadovoljan sam, ali vjerujem da to može još bolje”, kazao je MIlošević.

On je kormilo Politehnike iz Temišvara preuzeo 19. Februara 2015. Godine.

Milošević, koji je rođeni Cetinjanin, bio je prvi selektor muške seniorske reprezentacije Crne Gore, sa kojom je izborio plasman na Evropsko prvenstvo u Norveškoj.

Predvodio je seniorsku selekciju Katara, Bahreina i juniorsku reprezentaciju Crne Gore, sa kojom je bio bronzani na Evropskom prvenstvu u Poljskoj 2002. Godine.

Milošević je sa Lovćenom igrao četvrtfinale Lige šampiona.

Bio je trener i rukometašica Budućnosti, koje je predvodio do polufinala Lige šampiona 1999. i četvrtfinala 2003. godine.

Bio je šef stručnog štaba Vardara, sa kojim je igrao polufinale Kupa pobjednika kupova Evrope.

Ima osvojen trofej sa Al Rajanom u Kataru, a vodio je još i španske ekipe Alhesiras i Teukro.

Sa libanskim Al Sadom osvojio je duplu krunu i kao trećeplasirani završio nastup u azijskoj Ligi šampiona.

