Uživo: Ajaks moćan protiv AEK-a, goleada bez pobjednika u Harkovu

Ajaks je bio dominantan na startu Lige šampiona - u prvom meču grupe E savladao je AEK u Amsterdamu rezultatom 2:0.

"Kopljanici" su načeli Grke početkom drugog poluvremena, pogodio je Taljafiko i bio je to 500. gol argentinskih igrača u Ligi šampiona.

Domaćinu je zaslužen trijumf osigurao Van de Bek u 77. minutu poslije centaršuta Tadića.

Kada je sve bilo uveliko riješeno, Taljafiko je još jednom zatresao mrežu protivnika...

A u Harkovu, Šahtjor i Hofenhajm su podijelili bodove - bilo je 2:2.

Gosti su dva puta vodili u prvom poluvremenu, a bod "rudarima" je donio Brazilac Majkon projektilom sa preko 20 metara desetak minuta prije kraja.

Meč u Ukrajini će se, ipak, pamtiti po tome što je trener njemačke ekipe Julijan Naglesman postao najmlađi trener u istoriji Lige šampiona. Ekipu je vodio u eliti sa 31 godinom i 58 dana.

