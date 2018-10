Uživo: Budućnost Voli - Armani 31:42 (poluvrijeme)

Tok meča

Armani vodi 11 razlike na poluvremenu. Budućnost Voli očajno šutira - 5/24 za dva, 4/13 za tri. Nikola Ivanović devet poena, Erl Klark pet (1/9 šut).

Gosti su pogodili 18 šuteva iz 27 pokušaja, osam poena Gudaitisa, po sedam Nedovića i Džejmsa.

Druga četvrtina

31:42 - poluvrijeme

30:40 - šest poena Kuzminsasa, pa Nedovića i opet je plus 10.

28:32 - trojkom Džeksona, Budućnost se vratila u meč. Serija "plavih" 10:2.

25:32 - Ponovo je Budućnost na jednocifrenom zaostatku.

18:30 - pogocima Džeksona i Ivanovića, Budućnost smanjila na minus sedam, ali zakuvaca Gudaitis.

13:25 - Gudaitis na početku druge četvrtine pravi probleme odbrani Budućnosti.

End of first in Podgorica. Olimpia leads 22-11. Mike James has 7 points #BUDAXM

Prva četvrtina

11:22 - kraj prve četvrtine

9:22 - Zoran Nikolić je zakucavanjem (64 sekunde prije kraja) prekinuo post Budućnosti bez koša, koji je trajao šest minuta i 26 sekundi

7:19 - Budućnost ne ide u napadu, šut 11-1 dva poena, 4-1 za tri, ne ide u napadu, Armani lakše dolazi do koša (2:02 do kraja četvrtine)

Džikić mijenja, Ivanović i Zoran Nikolić su zamijenili Krafta i Omića

7:13 - Armani vodi šest poena razlike na pet i po minuta do kraja četvrtine, Džikić je uzeo prvi tajm-aut za Budućnosti

5:4 - trojka Erla Klarka (7:31 do kraja četvrtine)

2:4 - Budućnost je prve poene postigla sa linije bacanja, nakon dva minuta i šest sekundi, preko Alena Omića

Meč je počeo

Startna petorka Armanija

Na pet minuta prije početka, dvorana "Morača" je popunjena oko 90 odsto.

Ceremonija prije meča

Prije početka utakmice, dok su se ekipe zagrijavale, uslijedila je svečanost na kojoj su uručena priznanja.

Posebna priznanja za doprinos klubu dobili su bivši igrači Budućnosti, Žarko Paspalj, Dejan Tomašević, Vladimir Kuzmanović, Željko Topalović, te trener Ruskim Halilović, koji je 1980. godine, nakon 15 godina, vratio Budućnost u elitni rang SFR Jugoslavije.

Priznanje, odnosno dres sa njegovim imenom dobio je i Vladimir Micov, bivši igrač „plavih“, koji nastupa za Armani.

Our Vlado Micov was homaged before the game. He played for Buducnost for 4 seasons #BUDAXM pic.twitter.com/FSvBrik67w