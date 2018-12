Uživo: Budućnost Voli - Barselona 8:8

Prva četvrtina

Ogroman problem za Budućnost, treća lična greška Gordića, a nema Ivanovića.

Kajl Kjurik je opasan šuter - trojka 8:8.

Omić i Erl Klark iz lijepih akcija - 4:4.

Tomić, pa Pangos lagani poeni - 0:4.

Budućnost bez Nikole Ivanovića na večerašnjem meču.

Starting lineup for tonights game vs @FCBbasket in the 11th round of @EuroLeague 🔵⚪🏀 pic.twitter.com/YEIIXNwiMU