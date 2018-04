Uživo: Budućnost Voli - Cedevita 2632 (2. četvrtina)

Druga četvrtina

Dobra igra Dolmana, koš uz faul, osam poena ima Amerikanac - 26:30.

Ukić je ubacio trojku, nakon tajm-auta - 23:29.

Budućnost je uhvatila priključak, nakon lijepe akcije Gibson - Lendri - 23:26.

Još jedan loš napad, ali ovoga puta je Gibson dvije sekunde prije kraja ubacio trojku - 21:26.

Veliki problemi Budućnosti u napadu, dva zaredom su završena bez šuta, odbrana Cedevite na izuzetnom nivou.

Trojka Ivanovića iz očeja i na isteku napada, dovoljno da se podigne atmosfera u dvorani - 17:24.

Budućnost je prekinula niz rivala, a nakon samo tri primljena poena, Jure Zdovc je tražio tajm-aut.

Serija Cedevite iznosi 14:0.

Novi poeni gostiju, Čeri pogađa za tri poena - 22:11 za goste.

Cedevita vodi sa 17:11 - prvu četvrtinu je završila serijom 8:0 i ima prednost nakon prvih 10 minuta.

Popović je faulirao Čerija, a onda je i došlo do sukoba dvojice igrača koji je odmah prekinut. Obojica su dobili po nesportsku ličnu grešku, što znači da bek "plavih" već ima tri faula.

Opet tri od tri Šehovića za 11:9, a potom je neobično "iz odbojke" poentirao Stipanović za 11:11.

Cedevita ima minimalnu prednost (9:8), a Suad Šehović će opet imati tri slobodna bacanja.

Suad Šehović je fauliran pri šutu za tri poena i iskoristio je sva tri slobodna bacanja - 6:5.

Na terenu je u dresu Budućnosti i povratnik nakon povrede Filip Barović.

And now take a look at the starting lineup of @KKCedevita : Live stats: https://t.co/u6XKTxgwyM #ABALiga #RoadToGlory #BUDCED pic.twitter.com/1ZLpuESS1X

Dolmen je trojkom otvorio utakmicu, ali su gosti odgovorili serijom 5:0 poenima Krušlina i Markote - 3:5.

The match in Podgorica is just about to begin! Check out the starting 5 of @KKBuducnostVOLI:



Live stats: https://t.co/u6XKTxgwyM #ABALiga #RoadToGlory #BUDCED pic.twitter.com/B204cmEnQv