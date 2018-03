Uživo: Budućnost Voli - Cedevita 39:34 (poluvrijeme)

Tvrda utakmica, izjednačena i dobra igra Budućnosti u odbrani finišu druge četvrtine donijeli su "plavima" pet razlike na poluvremenu 39:34.

Po osam poena Nemanje Gordića i Kajla Gibsona, u timu Cedevite po devet poena Filipa Krušlina (tri trojke), Vila Čerija i Demetrisa Nikolsa.

Druga četvrtina

Dobar Gibson u igri leđima - 36:32.

Pogađa Nikola Ivanović prvi put - 30:29, ali Džanan Musa iz prodora vraća prednost gostima.

Dobar početak gostiju, mnogo su opasni Čeri i Nikols. Popović pogađa na drugoj strani.

