Uživo: Budućnost Voli - Crvena zvezda 32:57 (poluvrijeme)

Velika prednost Crvene zvezde na poluvremenu - 57:32.

Odlično napadačko izdanje "crveno-bijelih", sjajan šut iz svih pozicija, a katastrofalna partija Budućnosti u prvih 20 minuta.

Zvezda na 66 odsto šuta iz igre, Budućnost u defanzivi izuzetno loša. Niska postava "plavih" apsolutno nije mogla da odgovori na dominaciju rivala, prvo Cirbesa, zatim Perperoglua...

Druga četvrtina

Konačno nešto i od Kotija Klarka, prodor iz finte šuta, pa zakucavanje, ali ukupna slika - ostaje blijeda.

Šut iz igre Zvezde - 18/25.

Budućnost razbijena - 43:21 za Zvezdu, koja pogađa iz svih pozicija, iz kontri... "Plavi" bez rješenja u oba pravca...

Zvezda ide na 30:16. Dobrić pogađa trojku za 33:16. Zvezda je pogodila 14 od 20 šuteva iz igre, Budućnost pet od 16. Tri Danilo Nikolić, po jedan Džekson i Koti Klark.

Nakon prvih 10 minuta, Zvezda vodi 28:16. Ubjedljivi su "crveno-bijeli", Budućnost nemoćna, samo zahvaljujući Danilu Nikoliću i njegove četiri trojke ima minus 12.

Odbrana ima dosta problema sa Cirbesom, koji dominira u reketu...

Prva četvrtina

Nikolić je jedina opcija Budućnosti u napadu - 12 poena, ali i Reglend pogađa trojku - 13:22.

Tri trojke Danila Nikolića, ali Zvezda treći put postiže koš uz faul, ponovo iz reketa - Cirbes za 19:19. Njemac već ima sedam poena.

Serija Zvezde 9:0 - 12:3 vodi beogradski tim. Problemi za Budućnost i u odbrani i u napadu, na početku meča.

Još jedan propust u odbrani, ponovo je Cirbes otvorio reket, pogađa Reglend.

Faje počinje uz koš i faul, Danilo Nikolić uzvraća trojkom.

Startne petorke:

Budućnost: Kraft, Džekson, Šehović, Danilo Nikolić, Erl Klark.

Crvena zvezda: Reglend, Beron, Lazić, Faje, Cirbes.

Košarkaši Budućnost Volija i Crvene zvezde boriće se za prvi trofej u sezoni.

Finalisti prošlogodišnjeg plej-ofa sastaju se u finalu Super kupa ABA lige u Laktašima.

Hey fans, who will win this precious 🏆 for the first time?



RT = @KKBuducnostVOLI

LIKE = @kkcrvenazvezda #ABASuperCup pic.twitter.com/WVPm61sYrJ