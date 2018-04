Uživo: Budućnost Voli - Crvena zvezda 73:67 (4. četvrtina)

Četvrta četvrtina

Gordiććććć - 73:67.

Ročesti pogađa trojku da smiri seriju Budućnosti - 68:67, a Barović za 70:67,

Zvezda iz ofanzivnog skoka ispravlja greške. Dva brza faula "plavih".

Budućnost u posljednjih 10 minuta ulazi sa četiri poena prednosti 68:64, nakon serije 9:0 u finišu.

Zvezda je imala i plus sedam početkom drugog poluvremena.

Treća četvrtina

Ivanović za tri - 68:64.

Prvo vođstvo Budućnost još od četvrtog minuta druge četvrtine, kada je bilo 32:30 - 65:64.

Precizan Ivanović sa penala, pa asistencija za Barovića - 63:64.

Prvi koš iz igre Nikole Ivanovića, ali Dobrić je iz ofanzivnog skoka pogodio - 59:64.

Mini-serija Zvezde 4:0, efektni poeni Lesora, pa Enisa iz tranzicije - 57:62.

Barović pogađa oba bacanja, faul Omića u napadu, njegova četvrta lična greška.

Uzvraća Omić, još jednim zakucavanjem - 55:58.

Zakucavanje Zorana Nikolića, sjajna akcija sa Gordićem, prvi tajm-aut gostiju.

Imala je Budućnost napad za vođstvo, Gibson ga nije iskoristo, a Feldin pogađa jedno od dva bacanja - 52:54. U narednom napadu bio je precizan iz ugla, preko ruke - 52:56.

Gordić uz faul, ali je promašio dodatno bacanje - 46:51. Ponovo Gordić, Morača odzvanja od zvižduka igračima Zvezde - 50:53.

Novi koš Omića, bez promašaja iz igre - 7-7.

Foto: Savo Prelević

Omić iz ofanzivnog skoka, 12 poena za Slovenca, a na drugoj strani osam poena Zorana Nikolića - 45:49.

Pet poena prednosti za Zvezdu na poluvremenu 47:42.

Gosti šutiraju gotovo bez greške - 13-15 za dva, na 40 odsto su u šutu za tri, a Džejms Feldin je pogodio četiri trojke i ima 14 poena. Alen Omić je ubacio 10.

Budućnost, s obzirom na ovakve procente šuta rivala, ima i pristojan zaostatak. Sedam poena je ubacio Kajl Gibson, po šest Zoran Nikolić i Nemanja Gordić.

Druga četvrtina

Feldin ima 14 poena, Omić 10.

Feldin je, međutim, u velikom ritmu - 40:45. Zvezda u ritmu - Feldin za Omića, plus sedam - 47:40.

Konačno trojka Gibsona, prva u finalu - 40:42. Važan momenat...

Feldin raspoložen, nova trojka - treća, 11 poena, 37:42.

Sjajno šutiraju igrači Zvezde, pogodio je Ročesti, ali gazio liniju za tri poena - 35:37. Polaganje Lazića, četiri razlike za Zvezdu i tajm aut Džikića.

Još jedna trojka Feldina, druga, a iz teške pozicije, sa osam metara, kao Enis nešto ranije - 34:35.

Opet Budućnost ima problem sa Alenom Omićem, koji je riješio drugi meč. Odlične dvije asistencije Lazića i Ročestija, centar Zvezde ima osam poena.

Šehoviććććć uz faul , pa Popović sa penala, pet vezanih poena domaćih - 32:28.

Ivanović je pogodio jedno bacanje nakon nesportskog faula Davidovca, a Lesor strahovito zakucao - 27:28.

Trojka Enisa iz super-teške pozicije - 26:26.

Foto: Filip Roganović

Popović iz prodora - 26:23.

Poen prednosti Budućnosti nakon 10 minuta - 24:23. Prvu četvrtinu obilježili su dobar šut oba tima (Zvezda 7-7 za dva), kao i dvije serije.

Budućnost je od 16:18 došla do 24:18.

Zvezda je, uz malo sreće, došla na minus jedan.

Prva četvrtina

Odlična saradnja Ivanovića i Barovića, sada je Budućnost u mini-seriji, 22:18. Nastavlja je Ivanović sa penala - 24:18.

Zaustavljena Zvezda, Gordić sa penala, pa Gibson preko Feldina - 20:18.

Tejlor Ročesti za tri - 8:0 serija Zvezde, 16:18.

Džejms Feldin pogađa trojku, prvu u finalnoj seriji - 16:13, a onda iz kontre za 16:15.

Odličan period igre "plavih", iskorištena tri uzastopna napada, iz kojih je došlo osam poena - 14:8.

Druga trojka zaredom - Šehović.

Prvi šut i prva trojka Džastina Dolmana. Na drugoj strani Ročesti preko ruke.

Po šest poena iz reketa na obje strane, Budućnost još nije šutirala sa distance.

I Gibson iz prodora, ali Bjelica uzvraća.

Nemanja Gordić otvara utakmicu - 2:0. Loše postavljena odbrana Budućnosti, zakucao je Omić - 2:2.

Počeo je meč.

Poznate su startne petorke.

Košarkaši Budućnost Volija i Crvene zvezde u Morači od 20 sati igraju treći meč finalne serije plej-ofa za titulu ABA lige.

Šampion bi mogao da bude poznat sjutra veče, ko pobijedi večeras imaće meč loptu u subotu od 21 sat.

Dvorana je puna 40 minuta prije utakmice, očekuje se "paklen" doček za goste.

U prva dva meča najmanje tenzija je bilo na parketu, igrači oba tima i treneri pokazali su izuzetan, pravi sportski duh.

Tenzije su bile oko terena, na tribinama i u tunelu Pionira, nakon druge utakmice, a tenzije su počele i u Podgorici, sinoć, kada su nepoznate osobe vrijeđale i prijetile igračima Zvezde.

