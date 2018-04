Uživo: Budućnost Voli - Crvena zvezda 68:65 (4. četvrtina)

Četvrta četvrtina

Tri minuta do kraja.

Ni Popović nije iskoristio oba penala - 68:63, na drugoj strani Feldin - 68:65.

Četvrti faul Gordića, problem za Budućnost. Omić je, međutim, promašio oba bacanja.

Ivanoviććććć - njemu posebno znači ovaj meč. Koš i bacanje - 67:62. Lesor je pogodio jedno, kao i Ivanović - 68:63.

Lazić je pogodio jedno bacanje, ali Lesor hvata loptu i novi faul. Francuz siguran - 64:62.

Promašaji na obje strane, Budućnost ne uspijeva da se odlijepi, da iskoristi dobru odbranu...

Gordić igra sjajno - 64:59.

Loše dodavanje Gibsona, Lazić smanjuje - 60:59, ali Popović ima petlju da uzvrati - 62:59.

Budućnost vodi 60:57, pred posljednjih 10 minuta. Zvezda je imala osam poena prednosti u tri navrata. Bilo je 49:41 za goste, a Gordić je držao Budućnost u igri.

Kada su mu se pridružili Barović, Ivanović i Popović, Budućnost je preokrenula.

Treća četvrtina

Dobar napad Budućnosti, trojka Ivanovića - 58:54, ali Ročesti iz teške pozicije - 58:57.

Još jednom Barović, uz faul - bio je precizan i sa penala, 55:54.

Budućnost je preko Barovića preokrenula, a Feldin trojkom vratio prednost gostima.

Važna trojka Popovića - 48:51.

Dobrić, pa nezadrživi Gordić - 45:51.

Samo je Gordić raspoložen u napadu, ima 14 poena, ali mora da dobije pomoć saigrača...

Omić za najveću prednost Zvezde -. 49:41.

Nesportski faul Gordića, možda i presudni trenuci meča. Omić je oba puta promašio, zatim dobio rampu, a Gordić iz tranzicije smanjio 41:44. Davidovac pogađa.

Loš period Budućnosti, slab šut, slaba organizacija igre, Zvezda bi mogla da se odlijepi.

Dobrić iz ugla za tri - 39:44.

Opet Gordić preuzima odgovornost, pogađa uz faul Lazića, i to četvrti. Iskoristio je i bacanje - 39:41.

Lazić pogađa trojku, pet razlike za Zvezdu - 36:41.

Dva poena prednosti za Zvezdu na poluvremenu - 38:36. Gosti su ofanzivnim skokom nadoknadili probleme u napadu, Budućnost izrazito loša sa linije bacanja 8-16.

Dva puta su plavi imali po sedam poena prednosti, ali Zvezda se vraćala, preko Feldina i Enisa...

Druga četvrtina

Gordić opet pogađa samo jedno bacanje - 36:38.

Feldin pogađa trojku, ponovo iz ofanzivnog skoka - 35:38.

Već osam skokova u napadu ima Zvezda, opet Lesor - 33:35, ali na drugoj strani Barović u seriji - 35:35.

Zvezda vodi 33:31, Budućnost loša sa penala - sedam od 14.

Gibson - 30:28. Enis za tri - 30:31, prvo vođstvo Zvezde.

Dobar je i Omić, opet sa poludistance - 28:26, pa još jednom iz reketa - 28:28.

Ročesti drži Zvezdu, koš uz faul, 28:24. Devet poena ima Amerikanac sa crnogorskim pasošem.

Uzvraća Budućnost - prvo Ivanović, pa Lendri, koji je ubacio drugu trojku, ponovo plus sedam - 28:21.

Loše igrači Budućnost izvode penale, Lendri je pogodio jedno - 23:21.

6:0 serija Zvezde - 22:21, Omić je zakucao u kontri. Tajm-aut Džikić.

Enis iz teške pozicije - 22:19.

Davidovac iz ofanzivnog skoka, i uz faul, ali nije iskoristio dodatno bacanje - 22:17.

Budućnost vodi 22:15 nakon prvih 10 minuta. Loš šut imaju igrači Zvezde, Budućnost kontroliše meč.

Prva četvrtina

Odlični Lendri u igri jedan na jedan sa Omićem - 22:15.

Ročesti drži Zvezdu, sedam poena - 18:12. I Janković pogađa trojku, samo je 18:15, ali Gordič prekida mini-seriju. Igra sa mnogo samopouzdanja Gordić.

Šehoviććććć za tri iz ugla - 16:9 za Budućnost.

Prvi poeni Feldina, odmah trojka - 11:9, a Šehović nakon lijepe akcije i asistencije Barovića - 13:9.

Gordić je pogodio jedno bacanje, a nakon ofanzivnog skoka Gibson za tri - 11:6. Druga trojka plavih.

Efektno Gordić - 7:4, Omić sa poludistance - 7:6.

Prvi koš iz igre poslije tri minuta, a Danilo Nikolić pogađa trojku.

Budućnost je pogodila sa linije bacanja, jedno Gordić, jedno Gibson.

Šet promašenih šuteva na startu.

Dolman je, ipak, u sastavu Budućnosti, iako je izgledalo da neće biti spreman.

Poznate su i startne petorke.

Košarkaši Budućnost Volija i Crvene zvezde odigraće četvrti, a možda i posljednji meč uzbudljivog finala plej-ofa ABA lige.

Budućnost vodi 2:1 u seriji, nakon sinoćnje dramatične pobjede 78:77 u prvom od dva duela u Morači.

Bilo je mnogo tenzija tokom dana, Nebojša Čović najavljivao da Zvezda neće igrati četvrtu utakmicu, zbog, kako je naveo, sudijske krađe, dok je iz Budućnosti poručeno da riječ o manipulacijama prvog čovjeka beogradskog kluba.

Igrači u crveno-bijelim dresovima izašli su na zagrijavanje oko 20 sati i bilo je jasno da nema ništa od skandoloznog završetka sezone.

