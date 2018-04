Uživo: Budućnost Voli - Crvena zvezda 16:10

Odličan period igre "plavih", iskorištena tri uzastopna napada, iz kojih je došlo osam poena - 14:8.

Druga trojka zaredom - Šehović.

Prvi šut i prva trojka Džastina Dolmana. Na drugoj strani Ročesti preko ruke.

Po šest poena iz reketa na obje strane, Budućnost još nije šutirala sa distance.

I Gibson iz prodora, ali Bjelica uzvraća.

Nemanja Gordić otvara utakmicu - 2:0. Loše postavljena odbrana Budućnosti, zakucao je Omić - 2:2.

Počeo je meč.

Poznate su startne petorke.

Košarkaši Budućnost Volija i Crvene zvezde u Morači od 20 sati igraju treći meč finalne serije plej-ofa za titulu ABA lige.

Šampion bi mogao da bude poznat sjutra veče, ko pobijedi večeras imaće meč loptu u subotu od 21 sat.

Dvorana je puna 40 minuta prije utakmice, očekuje se "paklen" doček za goste.

U prva dva meča najmanje tenzija je bilo na parketu, igrači oba tima i treneri pokazali su izuzetan, pravi sportski duh.

Tenzije su bile oko terena, na tribinama i u tunelu Pionira, nakon druge utakmice, a tenzije su počele i u Podgorici, sinoć, kada su nepoznate osobe vrijeđale i prijetile igračima Zvezde.

