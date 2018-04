Uživo: Budućnost Voli - Crvena zvezda

Prva četvrtina

Šet promašenih šuteva na startu.

Dolman je, ipak, u sastavu Budućnosti, iako je izgledalo da neće biti spreman.

Poznate su i startne petorke.

Košarkaši Budućnost Volija i Crvene zvezde odigraće četvrti, a možda i posljednji meč uzbudljivog finala plej-ofa ABA lige.

Budućnost vodi 2:1 u seriji, nakon sinoćnje dramatične pobjede 78:77 u prvom od dva duela u Morači.

Bilo je mnogo tenzija tokom dana, Nebojša Čović najavljivao da Zvezda neće igrati četvrtu utakmicu, zbog, kako je naveo, sudijske krađe, dok je iz Budućnosti poručeno da riječ o manipulacijama prvog čovjeka beogradskog kluba.

Igrači u crveno-bijelim dresovima izašli su na zagrijavanje oko 20 sati i bilo je jasno da nema ništa od skandoloznog završetka sezone.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 2 (4 glasova)