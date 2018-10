Uživo: Budućnost Voli - Makabi 27:25 (2. četvrtina)

Druga četvrtina

Tri trojke Budućnosti - nakon Džeksonovih, stigla je i Šehovićeva iz ugla - 25:25.

Dvije vezane trojke Edvina Džeksona - Budućnost opet vodi, dobra atmosfera u Morači.

Makabi je za minut i 11 sekundi postigao sedam poena i od minus dva došao na plus pet - 16:21.

Budućnost nakon deset minuta vodi 16:14. Dobra energija "plavih", raspoložen Gordić, na drugoj strani Vilbekin je razigran...

Prva četvrtina

Vilbekin drži Makabi - devet poena sjajnog pleja, ubacio je trojku preko ruke Krafta.

Druga trojka Gordića - osam poena. Na drugoj strani Vilbekin šest.

Ponovo Gordić, serija Budućnosti 7:0.

Poslije četiri minuta koš za Budućnost - Gordić trojka, pa Koti Klark - 7:5.

Loša napadačka rješenja na početku meča. Majkl Rol, međutim, pogađa trojku, a Blek blokira Omiča...

Petorka Budućnosti: Kraft, Gordić, Erl Klark, Koti Klark, Omić.

Budućnost večeras bez Nikole Ivanovića, u postavi je Sead Šehović.

Košarkaši Budućnost Volija dočekuju Makabi u trećem kolu Evrolige.

U Moraču dolazi uspavani velikan, šestostruki prvak Starog kontinenta, posljednji put 2014. godine.

