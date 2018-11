Uživo: Budućnost Voli - Žalgiris 11:14

Volton i Džekson su razmijenili trojke

8:11 Omić je opet polovičan sa linije slobodnih bacanja

4:27 TV tajm - aut kod rezultata 7:11. U međuvremenu Omić i Dejvis su poentirali. Dejvisovih šest poena!

Klark je pogodio a odmah i Dejvius na druigoj starni za Žalgiris 7:9

Jankunas je oba puta pogodio sa linije bacanja za 3:7

Brendon je pogodio za peti poen Žalgirisa

7:09 Klark je pogodio za izjednačenje

Obje ekipe nervozne i sa puno grešaka na satrtu duela u Morači.

Omić je pogodio jedno od dva slobodna bacanja, prvi koš Budućnosti za 3:1.

8:26 Jankunas je ubacio prve poene uz faul, Žalgiris vodi sa 3:0.

Prva četvrtina:

Budućnost počinje sa Suadom Šehovićem, Klarkom, Omićem, Gordićem i Popovićem. Jasikevičijus je na startu izveo petorku: Dejvis, Volters. Volkap, Jankunas i Milaknis.

Košarkaši Budućnost Volija i Žalgirisa od 19 sati igraju meč šestog kola Evrolige.

U Moraču, koja čeka na prvu pobjedu, dolazi prošlogodišnji učesnik fajnl-fora, predvođen legendarnim Šarunasom Jasikevičijusem na klupi.

