Uživo: Budućnost Voli - Žalgiris 55:63 (4. četvrtina)

Četvrta četvrtina

Tečnija igra Žalgirisa u napadu, nalaze gosti rješenje za odbranu Budućnosti, odlična igra Nejta Voltersa u drugom poluvremenu.

Pogađa trojku Koti Klark - 51:59.

Prva dvocifrena prednost za goste - 59:48, Budućnost još bez poena u posljednjoj četvrtini.

At the end of the third quarter our team is behind by 9 points! (48-57) @bczalgiris #EuroLeague pic.twitter.com/pvG6eIokxQ — KK Budućnost VOLI (@KKBuducnostVOLI) November 9, 2018

Žalgiris se odlijepio u trećem periodu i uoči posljednjih deset minuta ima najveću prednost - 57:48.

Treća četvrtina

Žalgiris opet stiže do sedam poena prednosti - 55:48.

Omić je ponovo najraspoloženija napadačka opcija - 12 poena, 44:49.

Pet napada zaredom realizovao je Žalgiris - 42:47.

Pet vezanih poena Nejta Voltersa, pa zakucavanje Dejvisa nakon ukradene lopte - 7:0 serija gostiju, 38:43.

Foto: Filip Roganović

Prvo vođstvo Budućnosti, Omić na asistenciju Gordića - 38:36.

Milaknis pogađa trojku u prvom napadu - 36:33, ali uzvraća Erl Klark - 36:26.

At the end of the first half the score is 33-33 ! 💪🏀#EuroLeague pic.twitter.com/MbXzxgKmfc — KK Budućnost VOLI (@KKBuducnostVOLI) November 9, 2018

Nakon 20 minuta rezultat 33:33. Budućnost je u igri, iako za dva šutira 40 odsto (9/22), za tri 30 (3/10), a promašila je sedam od 13 slobodnih bacanja.

Odbranom su parirali Žalgirisu...

Šest poena Alena Omića, po pet Gordića i Džeksona. U gostujućem timu osam poena Antanasa Kavaliauskasa, sedam Pauliusa Jankunasa.

Druga četvrtina

Barović pogađa jedno bacanje - 33:33 na poluvremenu.

Danilo Nikolić pogađa za tri - 33:32 vodi Žalgiris.

Klark je promašio otvorenu trojku iz ugla, Kavaliauskas pogodio sa vrha reketa - 27:31.

Prvo izjednačenje - 27:27, tri minuta prije kraja poluvremena.

Foto: Filip Roganović

Ilić izlazi zbog povrede, koljeno je u pitanju...

Trojka Gordića, Budućnost na minus jedan - 26:27.

Koti Klark, pa Gordić - 23:25.

Omić uz faul, ali je promašio dodatno bacanje - 19:23.

Zakucavanje Alekse Ilića, nakon sjajne asistencije Ivanovića - 17:20, ali Marijus Grigonis pogađa drugu trojku - 17:23.

Žalgiris vodi 18:15 nakon prvih 10 minuta. Budućnost se muči u napadu, ali je u finišu odigrala dobro u odbrani, kod rezultata 11:18 nije dozvolila gostima da se odlijepe.

Prva četvrtina

Budućnost je promašila četiri od osam slobodnih bacanja - 13:18.

Žalgiris na plus sedam - 18:11, nakon ofanzivnog skoka i poena sa linije bacanja Kavaliauskasa.

Volton i Džekson su razmijenili trojke

8:11 - Omić je opet polovičan sa linije slobodnih bacanja

7:11 - TV tajm - aut kod rezultata 7:11. U međuvremenu Omić i Dejvis su poentirali. Dejvisovih šest poena!

Klark je pogodio a odmah i Dejvius na druigoj starni za Žalgiris 7:9

Jankunas je oba puta pogodio sa linije bacanja za 3:7

Brendon je pogodio za peti poen Žalgirisa

Foto: Filip Roganović

7:09, Klark je pogodio za izjednačenje

Obje ekipe nervozne i sa puno grešaka na satrtu duela u Morači.

Omić je pogodio jedno od dva slobodna bacanja, prvi koš Budućnosti za 3:1.

8:26, Jankunas je ubacio prve poene uz faul, Žalgiris vodi sa 3:0.

Prva četvrtina:

Budućnost počinje sa Suadom Šehovićem, Klarkom, Omićem, Gordićem i Popovićem. Jasikevičijus je na startu izveo petorku: Dejvis, Volters. Volkap, Jankunas i Milaknis.

Košarkaši Budućnost Volija i Žalgirisa od 19 sati igraju meč šestog kola Evrolige.

U Moraču, koja čeka na prvu pobjedu, dolazi prošlogodišnji učesnik fajnl-fora, predvođen legendarnim Šarunasom Jasikevičijusem na klupi.

Kultni litvanski tim ima dva trijumfa, a oba je ostvario u gostima.

