Uživo: Cedevita - Budućnost Voli 10:13

Kakav šuterski šou - Dolman 13:10.

I igrači Cedevite su namjestili ruku - nakon Ukića i Krušlin za tri poena.

Tri trojke plavih zaredom - 10:7.

Trojka Ukića - 5:1. Vraća Dolman - 5:4, pa Šehović - 5:7.

Markota iz kontre za Cedevitu, pa Gordić sa penala pogađa samo jednom.

Počeo je meč.

Košarkaši Budućnost Volija imaju prvu meč loptu za plasman u finale ABA lige.

Od 18 sati gostuju Cedeviti, protiv koje vode 1-0 u polufinalnoj seriji, nakon dramatične pobjede u Morači prije sedam dana - 84:83.

