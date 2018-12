Uživo: Crna Gora - Danska 11:15 (poluvrijeme)

Danska vodi 15:11 nakon prvog poluvremena. Dankinje su meč otvorile sa 4:0, Crna Gora prišla na 10:9, ali problemi u napadu su veliki. Brani odlično i Toft (devet odbrana),

Ni odbrana nije na nivou, teških 30 minuta je pred "lavicama".

Prvo poluvrijeme

Pogađa Majda Mehmedović sa krila - 11:15, uz igračicu više.

Prvi put Danska ima pet razlike - 14:9, očajna igra Crne Gore u napadu, previše grešaka...

Ponovo ide Danska na plus četiri - 13:9. Heindal.

Dvije greške u napadu, koraci Raičević - probijanje Radičević, Tranborg pogađa na drugoj strani, Danska vodi 12:9.

Hansen iz solo akcije - 9:11.

Gol Đine Jauković sa igračicom više - 8:10, pa iz sedmerca - 9:10.

Muči se Crna Gora, ali je u igri - 6:9, nakon gola Radičević.

Klikovac konačno - 4:7, ali Dankinje 4:8.

Loša, mnogo loša igra "lavica", posebno u napadu, nema golova ni sa igračicom više - 3:7.

Nenezić je odbranila sedmerac, Radičević iz polukontre pogodila - 2:4.

What a save by Nenezic, coming in off the bench and doing her job brilliantly 🤩 Her team are chasing @dhf_haandbold and moments like this certainly help #DENMNE #ehfeuro2018 #handballissime pic.twitter.com/Qr3NQ7OkBG