Uživo: Crna Gora - Francuska 5:10

Prvo poluvrijeme

Dva projektila Orlane Kanor, bez bloka, i opet ide Francuska na velikih šest razlike - 10:4.

Seriju 3:0 "lavica" prekinula je Lakrabe sa 10 metara - 8:4.

Brza dva gola, Raičević - Radičević, 7:3.

Očajan početak Crne Gore, Francuska vodi 6:1.

Pino iz sedmerca uspješna, Jauković nije - brani Lejno, 5:1.

Konačno poslije sedam minuta - Mehmedović 4:1 za Francusku.

. @frahandball 🇫🇷 have attacked from the first throw and already have a comfortable lead with their stars like Alexandra Lacrabere on form #FRAMNE #ehfeuro2018 #handballissime pic.twitter.com/PLUH76AxlS

.Ponovo Flipe, ponovo iz tranzicije, nakon što je Lejno odbranila drugi šut na utakmici - 4:0.

Greška Kaće Bulatović, još jedna kontra i Dembele za 3:0.

Isključena Jauković, zbog faula nad Zadi.

Flipe sa krila, pa Zadi iz polukontre - Francuska vodi 2:0.

It’s the last chance for the Nancy fans to see their heroines in what promises to be an exciting @frahandball 🇫🇷 vs #Montenegro 🇲🇪 match

📺 https://t.co/JMAPh7Uvzm#FRAMNE #ehfeuro2018 #handballissime pic.twitter.com/ujta8mT5yd