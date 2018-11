Uživo: Crna Gora - Slovenija 22:19 (18:12)

Tok meča - drugo poluvrijeme:

Gros precizna sa penala koji je skrivila Raičević

Slovenija je u zaostatku četiri gola i traži tajm-aut

Kaća Bulatović je preuzela ulogu asistenta, pogađa Radičević

Mavsar nam pravi probleme ali Ramusović ima odgovor

Jauković prekida loš niz "lavica" u kojem su Slovenke bile prišle na svega dva gola

Isključenje Raičević, Ines Amon smanjuje na minus tri

Gros asistira Ferfolji za minus četiri

Krenulo je žestoko u drugom, Jauković i Mavsar pogađaju na obje strane

Ana Gros otvara golom drugo poluvrijeme

Tok meča - prvo poluvrijeme:

Naše rukometašice su imale dva isključenja do poluvremena, Slovenke nijedno. Slovenke su napravile devet, a Crna Gora samo četiri greške

Jauković četiri gola, po tri su u prvom poluvremenu postigle Radičević i Brnović. Kod Slovenki je Gros dala četiri a Mavsar tri gola.

Marina Rajčić ima šest odbrana, kod Slovenki Branka Zec samo dvije, Vojnović nijednu

Crna Gora na poluvremenu ima šest golova prednosti 18:12, uprkos lošem startu i nervoznoj igri na početku utakmice sa Slovenijom

Prvi put smo na plus šest, Radičević daje gol na asistenciju Raičević

I Mavsar je uspješna sa penala, ali i Raičević sa devet metara

Za Sloveniju je Stanko pogodila sa penala, ali i Mehmedović za Crnu Goru. Majda je potom zaradila dva minuta isključenja

Bulatović je isključena ali smo sa igračicom manje došli do sedmerca sa kojeg je precizna Anđela Bulatović

Pogađa i Zabjek sa devet metara, ali je gol poništen

Aneja Beganović smanjuje prednost naših

MIlena raičević probija odbranu, isplatio se tajm-aut

Slovenke su promijenile golmanku, a naš tim koristi tajm-aut u 24. minutu

Raspucala se i Gros

Brnović pogađa u nizu

Upisuje se u strijelce i Mavsar

Lijep i uspješan lob Brnović za 12:7 u 22. minutu

Gros vraća na minus četiri

Radičević za plus pet

Tatjana Brnović prvim golom za plus četiri, asistent Kaća Bulatović. Slovenija primorana na tajm-aut...

#Montenegro 🇲🇪 are totally dominating this game. This goal by Tatjana Brnovic has been typical of their attack so far.#MNESLO #ehfeuro2018 #handballissime pic.twitter.com/XsfS0ZuhKm — EHF EURO (@EHFEURO) November 30, 2018

Majda pogađa za plus tri, nakon sjajne odbrane Marine Rajčić Ani Gros

Anđela Bulatović donosi tri gola prednsoti, ali Gros smanjuje na dva

Gol Ramusović na asistenciju Kaće Bulatović

Jelena Despotović koristi sjajnu asistenciju Raičević za dva razlike, ali Ferfolja smanjuje na 6:5

Jauković sa devet metara pa Mehmedović sa krila za novi preokret "lavica" - 5:4

Puno grešaka na obje strane, žute kartone dobile su i Jauković i Zabjek

Zabjek dovodi Slovenke u novo vođstvo

Žulič bez greške, pogađa za 3:3

Rumunske sudije još ne isključuju, nakon što su dale po žuti karton na obje strane. Prvo za Stanko a onda i za Emu Ramusović

Pogodila je i Đurđina Jauković za prvo vođstvo "lavica"

Efikasna su nam krila, najprije Majda Mehmedović pa Jovanka Radičević za izjednačenje, pošto je i Gros pogodila svoj drugi šut

Promašila je i Milena Raičević, dok su Slobvenke pogodile iz prve preko Nine Žulič

"Lavice" su meč otvorile promašajima Đurđine Jauković i Kaće Bulatović, dok protivnicama još nisu dozvolile da upute šut

Crnogorske rukometašice otvaraju Evropsko prvenstvo u Nansiju u grupi B protiv Slovenije. Pobjeda je imperativ za izabranice Pera Johansona, pošto su u istoj grupi sa aktuelnim olimpijskim prvakom, Rusijom, i domaćinom koji je aktuelni svjetski rpvak, Francuskom.

U prvom duelu u grupi B, Rusija je bila bolja od Francuske sa 26:23. Iz grupe B tri najbolje ekipe idu u drugu fazu u kojoj ukrštaju sa grupom A, u kojoj su Srbija, Danska, Poljska i Švedska.

Johanson je na EP doveo najjaču ekipu "lavica", koja je favorit protiv Slovenki.

Utakmica protiv Slovenije počinje u 21 sat i igra se u Nansiju.

Sudiće rumunski tandem: Kristina Nastase i Simona Raluča Stanču.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)