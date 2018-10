Uživo: Crna Gora - Srbija, poznati sastavi: Tumbino iznenađenje, Srbija bez SMS-a

Selektor Ljubiša Tumbaković odabrao je startnu postavu za utakmicu protiv Srbije. Od prvog minuta utakmice našu reprezentaciju predvodiće kapiten Stevan Jovetić! 💪🇲🇪 #HrabriSokoli

A post shared by Fudbalski savez Crne Gore (@fscg_official) on Oct 11, 2018 at 10:30am PDT