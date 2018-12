Uživo: Crna Gora - Turska 68:62 (4. četvrtina)

Četvrta četvrtina

Tri bacanja koristi Vilbekin - 68:62.

Odgovornost je uzeo Čarapić i pogodio - 68:59.

Serija promašaja na obje strane, ali vrijeme teče...

Trojka i Sekulića, trans u Morači - 64:55.

Koš uz faul Nikole Ivanovića - 61:55.

Crna Gora vodi 58:55, iako je gubila osam razlike - 43:51. Serija 11:0 je uslijedila, tri trojke u toj seriji sjajnih lidera Nikole Ivanovića i Bojana Dubljevića.

Treća četvrtina

Serija iznosi 11:0.

Još jedna trojka, kakva trojka Dubljevića - 54:53. Crna Gora u trojkaškoj euforiji - 9:0.

Važna trojka Ivanovića, pa Dubljevića - 51:53.

Dubljević prekida niz od 9:0 rivala - 45:51.

Balbaj prolazi lako - 43:51.

Loš momenat u igri našeg tima.

Serija 7:0 gostiju, najveća prednost 43:49. Trojka Durmaza...

Trojka Nikole Ivanovića, druga u trećoj četvrtini - 43:42. Četiri vezana poena Turske - 43:46.

