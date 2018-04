Uživo: Crvena zvezda - Budućnost Voli 56:54 (4. četvrtina)

Četvrta četvrtina

Plus četiri za Zvezdu - šest minuta prije kraja, 56:52, ali Gordić stiže do 20. poena.

Dobrić pogađa trojku - 53:52, pa Omić na asistenciju Feldina - 55:52. Tajm-aut Džikić.

Gibson ne može da pogodi - 0-7 iz igre, ali Gordić može sve - 18 poena, 50:52.

U seriji je Feldin, sedam njegovih poena u nizu - 50:48, ponovo vodi Zvezda.

Poen prednosti za Budućnost pred finiš - 48:47. Gosti su imali i plus osam - 39:31, ali nisu do kraja iskoristili lošu igru rivala u napadu, u većem dijelu trećeg perioda.

Treća četvrtina

Opet Feldin - 47:48.

Prvi poeni Feldina, nije Budućnost maksimalno iskoristila nevjerovatno lošu igru Zvezde u napadu...

Dobrićeva trojka iz ugla, nakon što je Barović promašio zicer - 43:46.

Dva ofanzivna skoka "plavih", pa poeni Barovića, uz promašeno bacanje - 40:46.

Gordić ponovo - 14 poena ima plej Budućnosti, 40:44.

Davidovac iz ofanzivnog skoka - 39:41, pa obostrani faul Barovića i Lesora.

Gordić iz prodora - 35:41, a zatim dobra odbrana Budućnosti.

Ročesti prekida niz - 33:39.

8:0 u trećoj četvrtini, ukupno 20:2 od sredine drugog perioda.

Gordićććć - trojka iz ugla, preko ruke, Budućnost leti - 39:31.

Ponovo Ivanović - osam vezanih poena, 36:31, 17:2 serija.

Ivanović uz faul Lazića - 34:31 za Budućnost, 15:2 je serija "plavih".

Nakon 20 minuta rezultat je 31:31.

Zvezda je imala 10 poena prednosti 29:19, a "plavi" se serijom 12:2 veoma brzo vratili.

Loš šut oba tima, Budućnost trojke 2-9, Zvezda 2-8, domaćin ispod 50 odsto i za dva.

Zvezda je imala čak devet ofanzivnih skokova, ali loše izvodi penale - 33 odsto (3-9).

Budućnost sa linije bacanja 90 odsto - 9 od 10.

Džastin Dolman ima 10 poena, Nemanja Gordić sedam, koliko Tejlor Ročesti i Matijas Lesor u Zvezdi.

Druga četvrtina

Ivanovićććććć - opet trojka uz zvuk sirene - 31:31.

Ponovo siguran Dolman - 31:28.

Dva promašaja Lesora, dva pogotka Dolmana sa penala - 29:24.

Stiže trojka Ročestija - 29:19, ali vraća trojku Gordić - 29:22.

Problemi za Budućnost u napadu, loši procenti šuta, loša organizacija igre... Samo šest poena za šest minuta.

Zvezda ima ofanzivni skok, ali loše izvodi slobodna bacanja. Lesor je iskoristio jedno - 26:19.

Dolman sa vrha reketa - 23:19. Lesor nosi Zvezdu u drugoj četvrtini - 25:19.

Četiri poena Popovića 21:17, ali je Enis energično ušao pod koš, pogodio uz faul. Nije iskoristio slobodno bacanje - 23:17.

Zvezda ima dobar ofanzivni skok večeras - pogađa Lesor, 21:15.

Popović pogađa iz prodora - 17:15.

Zvezda ima četiri poena prednosti 17:13 nakon 10 minuta. Tvrda utakmica, mnogo čvršća nego juče...

Prva četvrtina

Prvi poeni Barovića - 14:13.

6:0 serija Zvezde, nakon što je Dolmanova trojka izašla iz obruča - 14:10.

Dolman je juče odigrao najbolji meč u dresu Budućnosti, dobro je počeo i večeras - 8:10. Budućnost dobra u odbrani u ovim trenucima...

Bjelica i Omić su opcije Zvezde u napadu na početku meča - 8:6.

Omić bolji od Zorana Nikolića, pa asistencija za Lazića - 6:2, ali vraća Gordić 6:4.

Dolman pogađa - 1:2.

Omić jednom precizan sa linije bacanja, a Feldin je promašio trojku iz ofanzivnog skoka.

Startne petorke.

Košarkaši Crvene zvezde i Budućnost Volija od 18 i 30 igraju drugi meč finala ABA lige.

"Plavi" su sinoć napravili brejk, slavili 80:76 u gostima i večeras mogu da naprave možda i odlučujući korak ka prvoj tituli u regionalnom takmičenju i najvećem uspjehu u istoriji kluba.

#RoadToGlory: The #ABALiga Finals Game 2 is coming up tonight! Will the teams move to Podgorica with a 1:1 or 0:2 score? pic.twitter.com/euEGSHBV8P — ABA Liga (@ABA_League) April 10, 2018

Zvezda je, s druge strane, pof većim pritiskom, jer zna da je, bez obzira na ishod, čeka jedno ili dva gostovanja na užarenom podgoričkom parketu,

