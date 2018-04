Uživo: Crvena zvezda - Budućnost Voli 8:8

Prva četvrtina

Bjelica i Omić su opcije Zvezde u napadu na početku meča - 8:6.

Omić bolji od Zorana Nikolića, pa asistencija za Lazića - 6:2, ali vraća Gordić 6:4.

Dolman pogađa - 1:2.

Omić jednom precizan sa linije bacanja, a Feldin je promašio trojku iz ofanzivnog skoka.

Startne petorke.

Košarkaši Crvene zvezde i Budućnost Volija od 18 i 30 igraju drugi meč finala ABA lige.

"Plavi" su sinoć napravili brejk, slavili 80:76 u gostima i večeras mogu da naprave možda i odlučujući korak ka prvoj tituli u regionalnom takmičenju i najvećem uspjehu u istoriji kluba.

#RoadToGlory: The #ABALiga Finals Game 2 is coming up tonight! Will the teams move to Podgorica with a 1:1 or 0:2 score? pic.twitter.com/euEGSHBV8P — ABA Liga (@ABA_League) April 10, 2018

Zvezda je, s druge strane, pof većim pritiskom, jer zna da je, bez obzira na ishod, čeka jedno ili dva gostovanja na užarenom podgoričkom parketu,

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)