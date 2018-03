Uživo: Crvena zvezda - Mornar 41:22 (poluvrijeme)

Velika prednost Zvezde i potpuna kontrola meča - 41:22 na poluvremenu.

Mornar bez šuta, 0-11 za tri, Derek Nidam samo dva poena (1-11 šut), devet izgubljenih lopti gostiju... Vujošević je postigao devet, Pavić sedam poena.

Zvezda jaka u odbrani, dosta lakih poena iz tranzicije i pet pogođenih trojki.

Druga četvrtina

Zvezda se sada poigrava sa Mornarom, već je 19 razlike - 41:22.

Loša ofanzivna i šuterska partija Mornara - 0-10 šutevi za tri, Nidam je ubacio jedan šut iz 10 pokušaja...

Dvije dobre odbrane Zvezde, izgubljene lopte Mornara, pa poeni Feldina i Davidovca, koji je efektno zakucao iz kontre - 28:16.

Ponovo loš napadački početak četvrtine, po dva poena na obje strane, nakon dva i po minuta igre.

Lijepa prednost Zvezde nakon prvih 10 minuta. Mnogo promašaja Mornara, domaćin je dobro namjestio odbranu.

Barski košarkaši još bez trojke, a to je njihov veliki adut.

Prva četvrtina

Zvezda je sada još čvršća u odbrani, mnogo promašaja gostiju, brza igra Zvezde - 22:11.

Nesportska lična greška Vranješa, čini se prestroga odluka sudija.

Dobra odbrana Zvezde, ali uspjeva Mornar da pronađe rješenje i drži priključak. Odličan učinak Radoja Vujoševića - sedam poena.

Ročesti je ubacio svih sedam poena za Zvezdu, prvi put precizan Nidam.

Stegnut početak oba tima. Tri promašaja Dereka Nidama - 4:2 za domaći tim.

Košarkaši Crvene zvezde i Mornara otvaraju polufinalnu seriju plej-ofa ABA lige.

👏👏👏@MornarBar head coach Mihailo Pavićević received huge applause from the Belgrade crowd in front of Game 1 of the 2018 #ABALiga Semi-Finals.



Pavićević coached @kkcrvenazvezda back in 1998 and led this team toward the national title. #RoadToGlory #CZVMOR pic.twitter.com/RdyUePgFkx — ABA Liga (@ABA_League) March 18, 2018

Aktuelni šampion i učesnik Evrolige veliki je favorit protiv debitanta u ovoj fazi takmičenja. Barski tim je već napravio neočekivan i veliki uspjeh, u predstojećim mečevima nema šta da izgubi, za razliku od rivala koji ne "priznaje" sezonu bez titule u regionalnom takmičenju.

Mornar će u polufinalnoj seriji igrati bez prvog centra i jednog od najboljih igrača Uroša Lukovića.

Only 1 day left until the start of the 2018 ABA Playoffs!



Let's remember some of the best moments from the games between @kkcrvenazvezda and @MornarBar in the 2017/18 #ABALiga season. pic.twitter.com/LsXNfjExZN — ABA Liga (@ABA_League) March 17, 2018

U oba meča regularnog dijela sezone Zvezda je slavila - 88:77 u Beogradu i 82:74 u Baru.

