Uživo: Crvena zvezda - Mornar 52:37 (poluvrijeme)

Velikih 15 poena prednosti za Crvenu zvezdu.

Domaćin je šutirao sjajno, ubacio sedam trojki iz 13 pokušaja, uz šut iz igre 63 odsto. Mornar se hrabro bori, čini sve, ali je jasno da je kvalitet na strani Zvezde.

U Zvezdinom timu Dobrić je postigao devet poena (trojke 3-3), Feldin osam, kod Mornara 10 poena Vranješa.

Druga četvrtina

U posljednjem napadu, Enis je ubacio trojku 52:37.

Od četiri bacanja, Rejli-Ros je iskoristio samo dva, a Dobrić ubacio treću trojku iz tri pokušaja - 49:37.

Tajm-aut je tražio Alimpijević, a Zvezda vezala četiri poena - 46:35.

Nakon tajm-auta Mornara, serija 7:0. Pogodio je Nidam prvu trojku - 42:35.

Ide Zvezda na maksimalnih plus 14, 42:28.

Zvezda je imala 12 poena prednosti, ali Mornar nije odustao - 33:26.

Prva trojka Vranješa, 31:22.

Pogađa i Davidovac, nakon asistencije Feldina - 31:19.

Peta trojka Zvezde, prva Feldina i deset poena prednosti 29:19.

Zvezda ima sedam poena prednosti, nakon prve četvrtine.

Mornar je vodio poslije šest i po minuta igre 15:14, ali je domaćin serijom 9:0 okrenuo utakmicu u svoju korist.

Prva četvrtina

Prekida seriju Bakić - 23:17.

Serija Zvezde - 9:0 i osjetnija prednost, 23:15. Janković je lider domaćeg tima u ovim trenucima.

Ulazi Uroš Luković, a Pionir se ori od uvreda na njegov račun. Luković je bivši igrač Partizana.

Četvrta trojka domaćih igrača, druga Ročestija - 17:15.

Odlični Mornar vodi nakon šest i po minuta igre - 15:14.

Mićović, pa Vranješ, nakon kontre, ali Ročesti pogađa trojku, treću za Zvezdu.

Druga trojka Dobrića - 8:3.

Vranješ je pogodio tri bacanja.

Utakmicu je otvorila trojka Dobrića, atmosfera u Pioniru je vatrena, navijači Zvezde ispunili su dvoranu, biće teško gostima da izdrže pritisak sa tribina i kvalitetnog rivala.

