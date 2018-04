Uživo: Čudo na pomolu - Juventus vodi 3:0 u Madridu

Sevilja je umalo povela u Minhenu. Korea je glavom pogodio prečku. Bajern je blijed, ali ima 2:1 iz prvog meča.

61. minut - čudo je na pomolu u Madridu. Juventus je anulirao 0:3 iz Torina. Blejs Matuidi je pogodio, nakon velike greške golmana Navasa.

Đanluiđi Bufon možda igra posljednju utakmicu u Ligi šampiona i igra je u velikom stilu. Golman Juventusa zaustavio je Ronalda. Juve vodi 2:0, potreban mu je gol za produžetke.

Dobar napad Bajerna, Levandovski je sa druge stative tukao pored gola. Ostaje Bajern - Sevilja 0:0.

Počela su druga poluvremena.

Juventus sanja u Madridu, nakon prvih 40 minuta ima vođstvo od 2:0 protiv Reala. Oba gola je postigao Mandžukić. Prošle sedmice Real je u Torinu slavio 3:0.

U Minhenu nema golova. Bajern ima 2:1 iz prvog meča sa Seviljom.

Velika šansa za Real u finišu poluvremena. Varan je pogodio prečku udarcem glavom nakon ubacivanja Krosa.

U Minhenu, Bajern je ubrzao tempo, ali nema opasnosti za Sevilju.

Roma je sinoć napravila čudo u Rimu protiv Barselone, može li Juve još veće u Madridu, u duelu sa Realom.

37. minut - Mandžukić ponovo - 2:0 za Juventus u Madridu. Ponovo akcija po desnoj strani. Lihtštajner je centrirao, a hrvatski golgeter glavom pogodio bliži ugao.

Dobar tempo u Madridu. Juve želi drugi gol, Real traži put do prvog, kojim bi riješio dvomeč.

Sevilja se hrabro drži u Minhenu, čeka šansu iz kontri. Pokušao je Eskudero po lijevoj strani, ali bez opasnosti po Ulriha.

Velika šansa za Real. Ronaldo je prevario dva čuvara, njegov udarac odbranio je Bufon, a Isko bio u ofsajdu kada je ubacio loptu u mrežu.

We got robbed off a proper goal, Isco sealed the game for us but they had other plans... pic.twitter.com/SoGadmzsYZ — Rk (@RkFutbol) April 11, 2018

Dobar tempo u Madridu. Juve je mogao i do 2:0, ali je Navas odbranio šut Iguaina. Na drugoj strani, Bufon je zaustavio Bejla.

1:16 - Real Madrid conceded their fastest Champions League goal (1:16) since Roy Makaay's goal for FC Bayern after 10 seconds in 2007. Shock. — OptaJohan (@OptaJohan) April 11, 2018

U Minhenu, već dvije opasne situacije pred golom Sevilje, ali prvo je Hames bio neprecizan iz slobodnog udarca, da bi Sorija izbacio šut glavom Levandovskog u korner.

2. minut - vodi Juve u Madridu. Mario Mandžukić. Ronaldo je izgubio loptu na centru, brzo je Daglas Kosta prebacio do Kedire, koji je centrirao na drugu stativu sa desne strane, a Mandžukić pogodio glavom.

Počeli su mečevi u Madridu i Minhenu.

Svi učesnici polufinala Lige šampiona biće poznati večeras.

Real Madrid i Bajern trebalo bi da se pridruže Romi i Liverpulu.

Real dočekuje Juventus, koga je prošle sedmice savladao 3:0 u Torinu.

📋 Real Madrid v Juventus ✅



Who will make the biggest impact? #UCL pic.twitter.com/jj0PJaJ2z8 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 11, 2018

I Bajern ima prednost pred meč sa Seviljom na svom terenu - prije sedam dana je slavio 2:1.

📋 Bayern v Sevilla ✅



Where in the world are you watching? 👀#UCL pic.twitter.com/bWi3WmvpoU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 11, 2018

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)