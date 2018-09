Uživo: Đoković - Del Potro 6:3

Prvi set

Đoković je uz malo problema odbranio brejk i poveo 1:0 u setovima, u finalu US opena - 6:3.

Kakva završnica seta Novaka Đokovića. Prvo gem bez izgubljenog poena na svoj servis, a zatim magija - imao je Delpo 40:0, a Nole osvojio pet narednih poena u velikom stilu i došao do brejka 5:3.

Break! @DjokerNole breaks Del Potro in the 8th game and will serve for the opening set... #USOpen pic.twitter.com/VyMBFLVYgS

Najbolji gem Đokovića u dosadašnjem toku meča - bez izgubljenog poena do 4:3.

Ponovo dva brza servis gema - 3:2 vodi Đoković.

This is the first #USOpen title match featuring two former champions since 2015... pic.twitter.com/wrTQL4WBxk