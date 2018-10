UŽIVO: Gordić prekinuo crni niz i sa minus osam smanjio na tri razlike

TOK MEČA

18. minut Arbitri su dosudili namjeran faul Eronu Kreftu, nakon čega je Ozdemiroglu dao dva bacanja, a Stenton Kid pogodio trojku za 33:25. Tek nakon toga Gordić pogađa trojku, poslije tačno sedam minuta, za 33:28, a potom i polaže iz kontre za 33:30.

17. minut Doguš Ozdemiroglu pogađa polaganje, a potom asistira Oguzu Savašu, pa je Dačka uzvratila serijom 14:0 i preokrenula na 28:25. Budućnost šest i po minuta nije dala koš!

15. minut Daruišafaka je prišla na minus jedan, a Budućnost nakon toga propustila još jedan napad. Kriza u igri je evidentna.

14. minut Darušafaka serijom 9:0 prilazi na 22:25. Budućnost je bez koša u 2. četvrtini skoro četiri minuta. Aleksandar Džikić uzima tajm-aut.

10. minut Sada i trojku daje Koti Klark, što su mu prvi poeni u Evroligi ove sezone. Budućnost je nakon dobre odbrane imala 4,5 sekundi za posljednji napad u 1. četvrtini, a Nikola Ivanović je uz zvuk sirene zaključio seriju 14:0 i povisio na velikih plus 11 (25:14)!

💥💥



Ivanovic ends a red-hot 1st quarter with the 👌#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/N4fc3A8nO5 — EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2018

Podgoričani su u 1. četvrtini gađali trojke 6-5, što je dovelo do zanimljive reakcije na Tviter nalogu Evrolige.

.@KKBuducnostVOLI shooting from 3 in the first quarter like... pic.twitter.com/G3nAWCE2RP — EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2018

9. minut Podgoričani su preokrenuli trojkom Edvina Džeksona i sa dva bacanja Erla Klarka na 16:14. Nova trojka Francuza za plus pet (19:14).

7. minut Budućnost zasada nema rješenja za Oguza Savaša. Čovjek koji je u sezonama 2015/2016. i 2016/2017. bio nebitan u timu Darušafake, a prošle pauzirao, već je dao šest poena (bez promašaja) i upisao po skok i asistenciju.

6. minut Niko se nije nametnuo na početku utakmice. Timovi se stalno smjenjuju u vođstvu, a Darušafaka poslije pet minuta i 20 sekundi ima "rekordnih" plus tri (12:9).

The swivel in the paint leads to the @StantonKidd11 kid SLAM along the baseline! 💪#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/1JdNtvSz3v — EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2018

Budućnost je počela utakmicu sa petorkom Eron Kraft, Nemanja Gordić, Koti Klark, Erl Klark i Alen Omić.

Za domaće su u startnih pet Rej Mekalum, Stenton Kid, Džeremi Evans, Žanis Peiners i Oguz Savaš.

Nakon poraza u "Morači" od Armanija, na povratku u Evroligu poslije 15 godina i osam mjeseci, košarkaši Budućnost Volija večeras gostuju Darušafaki.

U reprizi četvrtfinala Evrokupa prošle sezone igraće dva različita tima u odnosu na te martovske duele - Dačka je slabija, Podgoričani, bar na papiru, jači nego tada.

Vidjećemo da li Budućnost može da uradi ono što nije prije sedam mjeseci, kada je u prvom meču u "Folksvagen areni" izgubila od turskog tima sa 57:54.

Its game time! Our nex game in @EuroLeague starts in 15 minutes vs @dackabasket in Volkswagen arena 🔵⚪🏀 pic.twitter.com/Pw4rbmP9Ty — KK Budućnost VOLI (@KKBuducnostVOLI) October 16, 2018

Prije utakmica 2. i 3. kola, biće održan minut ćutanja za generalnog sekretara Fibe Patrika Baumana, koji je preminuo iznenada u 52. godini.

Before the tip off of the Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 2 and 3 games this week, we will hold a moment of silence in the memory of Patrick Baumann, FIBA Secretary General and IOC member.



May he rest in peace. pic.twitter.com/ejIsID7XEH — EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2018

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)