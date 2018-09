Uživo: Ko prekida dominaciju Ronalda i Mesija - Modrić ili Salah?

20.45 - Prva nagrada ide strijelcu najljepšeg gola.

Ko će naslijediti Kristijana Ronalda, dvostrukog osvajača nagrade The Best, koju je FIFA ustanovila 2016. godine?

Večeras će biti proglašen najbolji fudbaler u 2018. godini, a izvjesno je da Portugalac neće i treći put biti laureat, iako je među tri kandidata.

Ronaldo nije došao u London, na gala svečanost Fife, tako da je dilema - Luka Modrić ili Mohamed Salah?

#Cristiano: His hat-trick vs Spain#Modric: Going to the #WorldCup Final#Salah: Winning the Premier League golden boot



🗳️You voted these moments as their top for the year.



🏆One will have another highlight added to their 2018 very soon!#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/akW8iv879L