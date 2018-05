Uživo: Liverpul hrabar, agresivan i opasan, Ronaldo pobjegao i umalo pogodio - 0:0

16. minut - šansa za Real. Pobjegao je Ronaldo po desnoj strani, ušao u šesnaesterac, tukao snažno, ali preko prečke. Nije bilo daleko...

Čak četiri potencijalno opasna šuta igrača Liverpula blokirali su fudbaleri Reala. "Redsi" su veoma, veoma opasni kada dođu u posljednji trećinu terena, visoko izlaze i bekovi, Real se, međutim, za sada brani...

Prvi šut Reala - uputio ga je Marselo sa 25 metara, daleko od gola...

Odličan početak Klopovog tima...

Liverpul je pokazao kako je opasan, sjajna lopta Firmina ka Maneu, u posljednji čas su intervenisali Navas i štoperi Reala.

Real ima mnogo iskustva u ovakvim mečevima, ovo je za gotovo sve igrače treće vezano finale, njihova namjera je da uspore ritam utakmice...

Dobar, energičan početak meča, Liverpul dva puta u opasnoj zoni, ali Realova odbrana je odbila napade...

Počelo je finale Lige šampiona.

Sve je spremno za veliko finale, koje će suditi Milorad Mažić.

I Kristijano Ronaldo je pred istorijom, mogao bi da postane prvi igrač sa pet titula prvaka Evrope.

Zinedin Zidan je trener samo dvije i po godine, od januara 2016, a već može da uđe u istoriju fudbala.

Samo dva čovjeka osvajala su tri titule prvaka Evrope, Bob Pejsli sa Liverpulom i Karlo Anćeloti, sa Milanom i Realom.

Zinédine Zidane can join Bob Paisley (Liverpool 3) and Carlo Ancelotti (AC Milan 2, Real Madrid 1) as only managers to have won the CC/CL three times. #UCLFinal