Uživo: Liverpul - Roma, prvi čin

Energičan početak na Enfildu, interesantan pokušaj i Firmina, opasan je Liverpul.

I odmah pokušaji Strotmana i Salaha, lako za Karijusa i Alisona.

Počeo je meč na Enfildu.

Liverpul i Roma odigraće večeras prvi meč polufinala Lige šampiona.

Dva tima iz drugog plana stigla su do završnice, nakon velikih iznenađenja u prethodnoj rundi.

Liverpul je oba puta bio bolji od šampiona Engleske - Mančester sitija, dok je Roma u nezaboravnom meču na Olimpiku savladala Barselonu 3:0 i nadoknadila poraz od 4:1 na Nou kampu.

Jirgen Klop i Euzebio di Franćesko odlučili su se za očekivane i najavljene sastave, a oči cijele Evrope biće uprte u Mohameda Salaha, koji je minulog ljeta upravo iz Rome stigao u Liverpul i igra sezonu karijere.

TEAM NEWS: Alexander-Arnold, Lovren, Robertson, Oxlade-Chamberlain & Firmino return for Liverpool at Anfield tonight... #UCL pic.twitter.com/Go015wS7E5

TEAM NEWS: Cengiz Ünder & Nainggolan start behind Džeko for Roma in Liverpool this evening. #UCL pic.twitter.com/coDBuXuJal