Uživo: Mo Salah - kralj Enfilda, Liverpul - Roma 2:0

Može li Roma da reaguje nakon što je bila samljevena za 20 minuta prvog poluvremena.

Di Franćesko je uveo Patrika Šika, umjesto Džengiza Undera.

Počelo je drugo poluvrijeme.

Liverpul vodi protiv Rome 2:0, nakon što je u posljednjih 20 minuta drugog poluvremena odigrao fudbal kakav se rijetko viđa.

U nestvarnom ritmu, a predvođeni spektakularnim Salahom, dvostrukim strijelcem, "redsi" su nokautirali rivala, koji čak može da bude i zadovoljan, nakon svega šta je preživio...

45. minut - ponovo Salah. Ponovo maestralan gol. Ušao je iz rdrugog plana, dobio loptu Firmina, a onda elegantno prebacio Alisona.

Nevjerovatan ritam Liverpula u posljednjih 15 minuta. Imao je sjajnu situaciju Mane, zatim je pokušao i Firmino, konstantni napadi Klopovog tima.

38. minut - moglo je da bude 2:0. Dejan Lovren je tukao glavom, nakon kornera, lopta zakačila prečku.

36. minutu - Moooo Salahhhh, kakav igrač. Kakav gol - 42. u sezoni. Sa 16 metara od prečke. Spektakl.

Šut Firmina, Alison nije imao problema da zaustavi loptu, nastavlja se totalna ofanziva domaćina.

Mane je pogodio u 34. minutu, ali iz ofsajda. Klop traži podršku navijača, dobar period Liverpula.

Furioznih pet minuta Liverpula. Nakon šanse Manea, pokušao je i Salah iskosa sa desne strane, ali je Alison bio siguran.

28. minut - prvi bijeg Sadija Manea, koga je sjajno lansirao Firmino. Senegalac je ušao u šesnaesterac, imao Alisona ispred sebe i poslao loptu preko prečke.

Još jedna greška Žezusa, pa faul nad Maneom za žuti karton. Brazilac je najslabija tačka u defanzivnom bloku Rome...

Roma je zatvorila prostor za Salaha, Manea i Firmina, gosti kontrolišu utakmicu...

18. minut - projektil Aleksandra Kolarova sa skoro 30 metara, Karijus je skrenuo loptu u prečku, iako je loše i nesigurno reagovao.

Na startu meča mnogo problema sa adaptacijom ima Žuan Žezus, koji je dobio i instrukcije Di Franćeska da ne komplikuje.

Prva izmjena, već u 16. minutu - Okslejd-Čembrlen se povrijedio, ulazi Vajnaldum.

Energičan početak na Enfildu, interesantan pokušaj i Firmina, opasan je Liverpul.

I odmah pokušaji Strotmana i Salaha, lako za Karijusa i Alisona.

Počeo je meč na Enfildu.

Liverpul i Roma odigraće večeras prvi meč polufinala Lige šampiona.

Dva tima iz drugog plana stigla su do završnice, nakon velikih iznenađenja u prethodnoj rundi.

Liverpul je oba puta bio bolji od šampiona Engleske - Mančester sitija, dok je Roma u nezaboravnom meču na Olimpiku savladala Barselonu 3:0 i nadoknadila poraz od 4:1 na Nou kampu.

Jirgen Klop i Euzebio di Franćesko odlučili su se za očekivane i najavljene sastave, a oči cijele Evrope biće uprte u Mohameda Salaha, koji je minulog ljeta upravo iz Rome stigao u Liverpul i igra sezonu karijere.

TEAM NEWS: Alexander-Arnold, Lovren, Robertson, Oxlade-Chamberlain & Firmino return for Liverpool at Anfield tonight... #UCL pic.twitter.com/Go015wS7E5

TEAM NEWS: Cengiz Ünder & Nainggolan start behind Džeko for Roma in Liverpool this evening. #UCL pic.twitter.com/coDBuXuJal