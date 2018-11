Uživo: Mornar - Budućnost Voli 46:62 (3. četvrtina)

Treća četvrtina

Bobi Braun - trojka, 18. poen - 46:62.

Čak 62 poena postigla je Budućnost u prvom poluvremenu duela u Baru. Konačno je proradio šut "plavih", koji su ubacili osam trojki, imali 72 odsto pogođenih dvojki (13/18).

Nemanja Gordić je 14 poena upisao 14 poena, sve u prvoj četvrtini, devet je u drugoj ubacio Erl Klark.

Bobi Braun je najefikasniji igrač meča sa 15 poena. Mornar je pogodio svega tri trojke iz 15 pokušaja.

Druga četvrtina

Braun igra sam u napadu Mornara, klasa je Amerikanac, ali Budućnost pogađa sve - trojka Kotija Klarka za 57:37.

Trojka Ivanovića, pa zakucavanje Danila Nikolića 52:33.

Serija Budućnosti 6:0 za maksimalnih plus 16 - 47:31.

Luković i Drenovac prekidaju seriju Budućnosti - 41:31.

Trojka Džeksona iz ugla - 39:27, pa Barović za 41:27.

Koti Klark za plus devet - 34:25, pa za dvocifrenu prednost - 36:25.

Budućnost vodi 32:25 nakon deset minuta. Nemanja Gordić sa 14 poena nosi goste, koji konačno imaju visoke procente šuta...

Na drugoj strani sedam poena Bobija Brauna.

Prva četvrtina

Gordić je uhvatio ritam, ima već 12 poena, uz četiri asistencije.

Dobra napadačka serija oba tima - 16:14, pa druga trojka Gordića 16:17.

Sedam vezanih poena Brauna, 13:8.

Trojka Gordića, ali Braun elegantno - 10:5.

Prvi poeni Bobija Brauna - 8:3 za Mornar.

Serija Mornara 6:0...

Meč otvara Suad Šehović trojkom.

