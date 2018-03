Uživo: Mornar - Crvena zvezda 40:29 (2. četvrtina)

Druga četvrtina

Hrabar je Mornar, izuzetno agresivan, sa puno samopouzdanja igraju domaći igrači, a Nidam je izuzetan...

Milko Bjelica za kratko vrijeme daje šest poena, serija Zvezde 7:0.

Sjajna atmosfera u Baru, sjajna igra Mornara - 30:21 protiv Crvene zvezde nakon prvih 10 minuta.

Prva četvrtina

Mornar igra kao u transu - 29:18, 57 sekundi prije kraja prve četvrtine.

Brzo je Zvezda uhvatila priključak, preko Lesora, Ročestija i Antića...

Sjajna igra Barana - šest poena Vranješa, odličan Vujošević - 16:8.

Lijepa atmosfera u Topolici, agresivan Mornar na početku.

Dobar početak Mornara - 4:0, odličan Vujošević.

Košarkaši Mornara i Crvene zvezde igraju u Baru drugi meč polufinala plej-ofa ABA lige.

Zvezda je prije sedam dana ostvarila ubjedljivu pobjedu - 91:63 i bilo bi iznanađenje da večeras ne završi seriju.

Mornar može da igra rasterećeno, barski tim je već napravio sjajan rezultat, a u takvoj situaciji izabranici Mihaila Pavićevića mogu da budu i opasni.

