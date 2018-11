Uživo: Olimpijakos - Budućnost Voli 17:18

Prva četvrtina

Trojka Gordića, kao odgovor na poene Spanulisa uz faul - 17:18.

Budućnost bez promašaja u šutu za dva, 6 od 6, vode "plavi" 15:14.

Trojka Erla Klarka - 10:13, ali Printezis na asistenciju Spanulisa lijepo reaguje, da bi Papanikolau ukrao loptu i položio - 14:13.

Dobra napadačka igra oba tima na startu - 10:10.

Nakon lijepe akcije i polaganja Šehovića, trojka Printezisa - 3:4.

Budućnost otvara meč poenima Gordića.

Starting lineup for tonights game in @EuroLeague vs @olympiacosbc 🔵⚪🏀 pic.twitter.com/dfYR989HZK