Uživo: Olimpijakos - Budućnost Voli 86:60 (4. četvrtina)

Četvrta četvrtina

Ledej igra najbolju utakmicu u karijeri - 28 poena, osam skokova, jedan promašaj iz igre, trenutni indeks korisnosti 43.

Četiri poena Barovića, 76:55.

Olimpijakos je treći period dobio rezultatom 32:14, vodi 76:51, a Zek Ledej se poigravao sa odbranom Budućnosti...

Treća četvrtina

Zek Ledej je ubacio posljednjih 11 poena za Olimpijakos...

Ponovo Ledej, uz faul Omića, koji ne nezgodno pao i mora na tretman u svlačionicu - 73:51.

Dvije trojke Zeka Ledeja - 68:49, zatim i poeni iz kontre za maksimalnih 70:49.

Imao je Olimpijakos plus 20, Budućnost je, ipak, smanjila zaostatak - 65:49, ali sve sluti na pobjedu favorita...

Konačno - trojka Gordića, 57:40.

Trojka Papanikolaua, pa laki poeni za Milutinova. Budućnost na nuli u nastavku, Olimpijakos ih ima već 13 - 57:37.

8:0 serija Olimpijakosa - 52:37, tim Dejvida Blata stiže do velike prednosti...

Šest poena Olimpijakosa na startu - 50:37.

Pogađa Printezis - 46:37, pa Spanulis 48:37, najveća prednost domaćina.

Na poluvremenu Olimpijakos vodi 44:37. Dobar otpor Budućnosti, domaćin je serijom 11:2 sredinom druge četvrtine stekao dvocifrenu prednost, ali gosti su u meču...

Nemanja Gordić ima 11 poena, sedam je ubacio Edvin Džekson.

U Olimpijakosu devet poena Jorgosa Printezisa, osam Vasilisa Spanulisa.

Druga četvrtina

Treća trojka Budućnosti, prva Džeksona - 44:37.

Ide Olimpijakos prvi put na plus 10 - 40:30. Džeksona ne ide večeras, promašio je otvorenu trojku...

Blokada Kotija Klarka, pa poeni Gordića, ali na drugoj strani Printezis pogađa - 38:30.

Domaćin ide na plus osam - 36:28, serija Olimpijakosa 11:2.

Zek Ledej nosi Olimpijakos - devet poena za njega, 32:26, serija 7:0.

Petar Popović je izgubio loptu u driblingu, a zatim napravio namjeran faul...

Niža petorka Budućnosti, Danilo Nikolić je na parketu i fauliran je u šutu za tri. Iskoristio je tri bacanja - 25:26.

Koti Klark uz faul - 25:23.

After 10 minutes of play oyr team is down by 5 vs @olympiacosbc , result is 25-20! @EuroLeague 🔵⚪🏀