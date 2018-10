Uživo: Prvijenac Kopitovića, Crna Gora vodi 2:0 u Litvaniji!

Selektor Ljubiša Tumbaković izabrao je startnih 11 igrača za utakmicu četvrtog kola Lige nacija protiv Litvanije. #HrabriSokoli 💪🇲🇪

A post shared by Fudbalski savez Crne Gore (@fscg_official) on Oct 14, 2018 at 10:24am PDT