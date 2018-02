Realu dovoljan furiozan finiš, Liverpul pokazao snagu u Portugalu

Dvomeč od milijardu eura, kako su Španci najavili sudar Reala i Pari Sen Žermena u osmini finala Lige šampiona, možda je dobio epilog već u prvoj utakmici - prvak Evrope slavio je 3:1 nakon velikog preokreta i stigao na korak od plasmana u četvrtfinale.

Nije, naravno, ništa odlučeno, ali je Real bliži prolasku.

Večeras Madriđani nisu pokazali da su bolji tim, pokazali su, međutim, da su veći klub.

Izjednačenu utakmicu, koja je putovala ka 1:1, u kojoj je čak i PSŽ lakše dolazio u opasnu zonu, odlučili su Ronaldo i Marselo u finišu, golovima nakon očajnih reakcija odbrane PSŽ-a i golmana Areole.

Kristijano Ronaldo, igrač koji je odlučio sve velike utakmice Reala u Ligi šampiona prošle sezone, opet je proradio kada je bilo najvažnije, zasijenivši Nejmara, koji će imati priliku da mu se revanšira u Parizu.

Liverpul se prošetao Portom i završio posao - 5:0 za izvjestan plasman u četvrtfinale Lige šampiona, prvo od 2009. godine.

"Redsi" su treći engleski tim koji je impresionirao u Evropi u samo dva dana - noć ranije, Siti se prošetao Bazelom, a Totenhem stigao na korak da eliminiše Juventus.

Naredne sedmice Čelsi igra sa Barselonom, Mančester junajted sa Seviljom, a polovina četvrtfinalista Lige šampiona mogli bi da budu Englezi...

Porto je na "Dragau" imao prvu veliku šansu - promašio je Otavio u 10. minutu, ali nastavku meča Portugalci nisu mogli da prate napadački ritam Liverpula.

Mane je u 25. minutu pogodio mrežu nakon loše interevncije golmana domaćina Žoze Saa, da bi Salah već u 29. demonstrirao novu majstoriju, poslije stative Milnera.

Mane još dva puta u nastavku i Firmino razbili su odbranu Porta.

TOK MEČEVA

Završeno je i u Madridu - Real je srušio PSŽ (3:1).

Liverpul je zaokružio veliku noć - završen je meč u Portu (5:0). Tri gola je dao Mane, a po jedan Salah i Firmino.

Kakav finiš Reala - Marselo je pogodio za 3:1 i donio veliku prednost aktuelnom prvaku Evrope. Pogodio je u 86. minutu.

Peti gol Liverpula u Portu - 5:0, het-trik Manea.

Vodi Real, u trenucima kada je izgledalo da PSŽ kontroliše stvari, domaćin je reagovao. Opet je strijelac Ronaldo - upisao se u 83. minutu.

Asensio je povukao akciju, a Portugalac iskoristio lošu reakciju Markinjoša i golmana Areole da donese preokret.

76. minut - Parižani su sve opasniji, sada je šutirao Berćiće, a na drugoj stativi zakasnio Alveš.

PSŽ je opasniji, to je tim koji u Madridu želi drugi gol. Ipak, u 73. minutu rezultat je onaj s poluvremena - 1:1.

Šou Liverpula se nastavlja - sada je 4:0 nakon što se upisao i Firmino u 70. minutu, a šestu asistenciju u Ligi šampiona zabilježio Milner.

I Zidan je napravio izmjenu: Bejl je zamijenio Benzemu u 68. minutu.

Prva izmjena u Madridu - mijenja PSŽ. Kavanija je u 66. minutu zamijenio Menije.

Liverpul je postigao i reći gol u Portu, poveo je sa 3:0 i praktično riješio dvomeč. Drugi gol na meču dao je Mane.

PSŽ je bolje otvorio nastavak i imao veliku šansu već u 49. minutu.

Nejmar je asistirao Mbapeu, čiji je šut zaustavio Navas.

Počelo je drugo poluvrijeme.

Isco Alarcon completed all of his 38 passes in the first half against PSG, more than any other player.

Pogodak protiv PSŽ-a je Ronaldov 100. u Ligi šampiona za Real Madrid. Niko nikada do sada nije stigao do "stotke" igrajući za jedan tim u ovom takmičenju.

Cristiano Ronaldo is the first player in #UCL history to score 100 goals for the same club.

Završena su prva poluvremena: Real Madrid - PSŽ 1:2, Porto - Liverpul 0:2.

Ronaldo je pogodio - postigao je 10. gol u Ligi šampiona ove sezone i vratio prvaka Evrope u život.

Penal za Real - Lo Selso je faulirao Krosa.

Liverpul grabi ka četvrtfinalu, ima prednost od 2:0 protiv Porta.

Strijelci su bili Mane i Salah, a Egipćanin je došao do 30. pogotka u sezoni.

Mohamed Salah is the first Liverpool player to score 30 goals in all competitions in a single season since Luis Suarez (31) in 2013/14.

PSŽ je imao veliku šansu da dođe do ogromnih 2:0. Izblokiran je Kavani...

33. minut - Pari Sen Žermen je poveo u Madridu. Derbi je otvorio Rabio poslije kontranapada i reakcije Naća ispred nejmara. vezista "svetaca" je dočekao loptu i matirao Navasa.

Već je 2:0 za "redse" na "Dragau" - upisao se Salah u 29. Uradio je to majstorski.

Areola je zaustavio Ronalda u duelu jedan na jedan. Marselo je perfektno dodao loptu do Portugalca, koji je pogodio u glavu golmana Parižana.

25. minut - Liverpul je poveo protiv Porta. Strijelac je Mane, nakon što je loše reagovao i golman domaćina Žoze Sa.

Lift off for Liverpool!



Sadio Mane has fired the Reds in front against Porto. #PORLIV



Sadio Mane has fired the Reds in front against Porto. #PORLIV [0-1]

Mreže miruju nakon 20 minuta - nema golova ni u Madridu ni u Portu.

Nejmar je dobio žuti karton nakon faula nad Naćom.

Porto je imao zicer protiv Liverpula, ali je šut Otavija izblokiran.

Uzvratio je Berćiće, ali nema golova u Madridu u duelu Reala i PSŽ-a.

Prva opasnost u kaznenom prostoru Parižana - probao je Ronaldo, ali pored gola.

Počeli su mečevi.

Real Madrid protiv Pari Sen Žermena od 20.45 časova - Evropa je konačno dočekala sudar dva tima koji su u užem krugu favorita za osvajanje Lige šampiona ove sezone.

Ko prođe, ima snagu da ide do kraja, a tim koji bude eliminisan već sada može sezonu da proglasi neuspješnom.

To se pogovo misli na Real, koji je u krizi, odustao je od borbe za titulu u Primeri, ispao je i iz Kupa kralja, pa mu je Liga šampiona jedina šansa...

Istovremeno, Liverpul je favorit protiv Porta na "Dragau", ali lider portuglaskog šampionata sigurno nije bez šansi...

