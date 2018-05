Uživo: Real - Bajern 1:1, sve je moguće u posljednjih 45 minuta revanša

Real - Bajern 1:1, nakon prvih 45 minuta revanša.

Bajern je poveo u 3. minutu, preko Kimiha, izjednačio je Benzema osam minuta kasnije. Gosti vjeruju da mogu da dostignu zaostatak iz Minhena, imali su veliku šansu, preko Levandovskog i Hamesa.

U drugom poluvremenu je sve moguće.

39. minut - Ronaldo prvi put u pravoj akciji, stvorio je prostor za šut lijevom nogom, u bliži ugao. Brani Ulrajh.

33. minut - velika šansa za Bajern. Udarac Levandovskog zaustavio je Navas, na loptu zatim natrčali Miler, pa Hames Rodriges, koji ju je poslao preko prečke.

28. minut - pravi napad Reala. Marselo je ostao sam na lijevoj strani, ušao na desetak metara od gola, a umjesto da vrati Ronaldu, pokušao da ubaci loptu u peterac.

Ponovo je Bajern opasan, posebno po lijevoj strani, gdje Alaba pravi mnogo problema. Dvije opasne situacije u šesnaestercu Reala, šampion je preživio nalete...

Gol Benzeme umirio je goste, okrenuo ritam meča na stranu Reala, ali Bajern, u svakom slučaju, mora da postigne najmanje dva gola...

28 - Karim Benzema's equaliser ended a move of 28 completed passes by Real Madrid - only Lucas Digne's goal for Barcelona against Olympiakos (29) has featured more in the Champions League this season. Expression. pic.twitter.com/Dl9i7o6QI1