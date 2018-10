Uživo: Real Madrid - Budućnost Voli 44:31 (poluvrijeme)

Real vodi 13 poena na poluvremenu - 44:31. Šampion Evrope igra u laganom ritmu, Budućnost solidna, dobra stvar je odlična partija Nemanje Gordića koji ima 11 poena.

Deset igrača Reala se upisalo u strijelce, uz 65 odsto šuta za dva poena. Gosti su promašili svih devet šuteva za tri...

Druga četvrtina

Nekoliko lakih poena je primila Budućnost, Real je imao plus 13, ali su gosti zaustavili dobar ritam rivala - 32:25, nakon šest poena Omića.

Najveća prednost Reala - 25:17. Dva bacanja je promašio Barović, zatim nije iskoristio još jedan napad, a Kampaco pogađa trojku za 28:17.

Real vodi 21:15 nakon prvih 10 minuta. Tavareš je obilježio prvi dio, sa šest poena i šest skokova, Nemanja Gordić je ubacio devet.

Prva četvrtina

Tavareš ide na klupu, nakon dominante igre (šest poena i šest skokova) za osam minuta...

Gorostasni Tavareš je veliki problem pod oba koša, ali ni igrače Reala ne služi šut - 12:8.

Tri šuta je promašio Erl Klark... Budućnost se muči u napadu i šutu.

Real je meč otvorio sa dvije trojke iz kornera - Rendolfa, pa Kozera...

Petorka Budućnosti: Kraft, Gordić, Koti Klark, Erl Klark, Omić.

Here we go! This is our starting five vs @RMBaloncesto ⤵️ pic.twitter.com/PudvBR2wOs