Uživo: River Plata - Boka juniors 0:1, Pipa Benedeto pobjegao i pogodio

49. minut - opasan River. Naćo Fernandes sa 20-ak metara pored stative.

Počelo je drugo poluvrijeme.

Boka juniors vodi na poluvremenu protiv River Plate 1:0, golom Benedeta u 44. minutu.

Zasluženo vođstvo formalnih gostiju, koji su bili opasniji, imali dvije dobre šanse prije vodećeg gola.

44. minut - Boka vodi u Madridu. Kakav trenutak magije - Nandes je lansirao Darija Pipu Benedeta, koji je u trku prevario čuvara, izašao sam ispred Armanija i pogodio gol.

30. minut - velika šansa za Boku. Benedeto je pogodio živi zid iz slobodnog udarca sa 18 metara, a Peres odbijenu loptu poslao pored gola.

Borba na terenu, agresivnost - očekivan ritam meča na "Bernabeuu". Ulog je ogroman...

20. minut - šut i ka golu Boke. Naćo Fernandes je sa 13-14 metara poslao loptu preko prečke.

10. minut - defanzivac Rivera Maidana umalo je zatresao svoju mrežu, a zatim je Peres iz dobre pozicije tukao pravo u Armanija. Prvo uzbuđenje u Superklasiku.

Počeo je meč.

Konačno je sve spremno za fudbal - deset hiljada kilometara daleko od domovine, 29 dana nakon prve utakmice, River Plata i Boka juniors odigraće drugi meč finala Kopa libertadores.

Madrid je mjesto finalnog obračuna dva argentinska giganta.

Nije to mogao da bude njihov Buenos Ajres, zbog opasnosti da se fudbalska svetkovina i "utakmica vijeka" pretvori u bojno polje.

Argentinci su povrijeđeni i uvrijeđeni, ali su morali da prihvate realnost i činjenicu da država nije mogla da garantuje bezbjednost učesnika.

U Madridu je danima karnevalska atmosfera, nije bilo incidenata, a "Santjago Bernabeuom" odjekuje pjesma argentinskih navijača.

