Uživo: Salah zaprijetio - Zvezda čuva nestvarnih 2:0, Monako u ambisu

Salah je sa 20-ak metara šutirao, a Borjan odbio u korner. Iz iste akcije, ponovo je Salah probao - lopta je zakačila desnu stativu.

Liverpul napada, ima loptu u nogama, kruži oko šesnaesterca, ali nema šansi pred golom Borjana...

Izmjena u Zvezdi, loša vijest za Ljubišu Tumbakovića - Filip Stojković mora da izađe iz igre zbog povrede.

Kraj prvog poluvremena: Zvezda golovima Pavkova vodi 2:0 protiv Liverpula. U Monaku, Klub Briž ima prednost od tri gola - 3:0.

GOOOOOL - Kakav gol Pavkova! Pogodio je sa 25 metara, Beker je bio nemoćan - Zvezda vodi 2:0.

2 - Liverpool have conceded more than once in the first half of a Champions League game for the first time since October 2014 (0-3 defeat v Real Madrid). Rustled. pic.twitter.com/Qz8lq4h6AC