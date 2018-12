Uživo: Švedska - Crna Gora 19:25 (14:18)

Tok meča- drugo poluvrijeme:

Kaća koristi Anđelinu asistenciju, opet pet razlike na 14 minuta do kraja

Jovanki opet prolazi lob sa sedmerca

Ema je izborila penal i iklsjučenje, sada mi imamo igračicu više

Radičević ne koristi zicer, Šveđanke prilaze na tri gola razlike

Dva minuta suspenzije za Anđelu Bulatović i sedmerac. Gulden ih ne griješi večeras

Despotović spektakularno pogađa!

I Gulden pronalazi rupu u odbrani na drugoj strani

Jauković uz dosta sreće pogađa za plus pet

Serija grešaka i dobrih odbrana za pet minuta bez gola!

Gustin pogađa, ali Rajčić potom odlično brani nakon našeg lošeg napada

Majda je zaradila penal, Jovanka realizovala za svoj sedmi gol

Lagerkvist koristi prvi napad Šveđanki u nastavku

Majda pogađa sa deverterca

Crnogorske rukometašice su odigrale sjajno prvo poluvrijeme, vodilke su i sa sedam razlike, ali su Šveđanke uspjele da u finišu spuete na minus četiri.

Jovanka Radičević s šest i Majda Mehmedović sa tri gola su najefikasnije u našem timu, kojim je sjajno dirigovala Milena Raičević do lakše povrede u 21. minutu.

Marina Rajčić ima sjajnih 45 odsto odbrana, 22-10.

U ekipi Šveđanki Roberts i Gulden su dale po četiri gola, Melegard tri. Iden je odbranila svega pet šuteva, Bundsen nijedan od tri

Tok meča - prvo poluvrijeme:

Melegard pogađa, polčuvriejme 14:18

Jamina Roberts prebrza u kontri za minus četiri, ali Jauković vraća na pet

Radičević isključena na dva minuta

Blomstrand sa devet metara, nebranjivo

Evrogol Jovanke Radičević

Montenegro captain Jovanka Radicevic scored no less than six goals in the first half, including this beauty 😍 Her team lead 18:14 at the break #SWEMNE #ehfeuro2018 #handballissime @hlandslaget pic.twitter.com/Vjl5JDTEMp — EHF EURO (@EHFEURO) 6. prosinca 2018.

Roberts opet uspješna, ali ovoga puta sa desnog krila

Johanson daje instrukcije pred posljednjih pet minuta poluvremena, tajm - aut

Gulden precizna sa penala za 10. gol Šveđanki, i mi imamo penal! Jovanka rješava lobom!

Lagerkvist pogađa iz drugog pokušaja, a Jauković je dobila dva minuta suspenzije

Brnović je izborila penal, Jauković je pogodila za 15:8

Milena Raičević je dobila žestok udarac, povreda! Sudije se nisu oglasile!!!

Alm smanjuje, ali Ema opet daje gol, pa Radičević - plus šest!

Despotović sjajna u ulozi asistenta Emi Ramusović

Gol Gulden,a li i Radičević vraća prednsot. Milena Raičević sjajno razigrava

I Jelena Despotović se ohrabrila - četiri gola prednosti za "lavice"

Kontra Jovanke Radičević za prva tri gola prednosti

Sjajna odbrana golmanke omogućila je kontru za Melegard, ali Kaća Bulatović pogađa sa devet metara za novih dva razlike

Seriju grešaka na obje strane prekinilu su Šveđani tajm-autom u 12. minutu

Treći gol Majde Mehmedović

She's everything a wing should be! Majda Mehmedovic shows her skill with a well-placed shot over Idehn 😎 #SWEMNE #ehfeuro2018 #handballissime pic.twitter.com/ABJhZ3HDyw — EHF EURO (@EHFEURO) 6. prosinca 2018.

Gulden sa sedmerca pogađa i vraća ekipu na gol zaostatka

Kaća Bulatović prvo isključenje, ali Majda opet koristi dodavanje Raičević

Jamina Roberts igra samo napada, ali to dobro radi - gol sa krila

Izabela Gulden smanjuje, ali Tatjana Brnović sigurtna sa šest metara, vraća dva razlike za našu ekipu

Majda Mehemedović se upisuje nakon dobrog dodavanja Milene Raičević

Roberts pogađa uz lošu reakciju naše golmanke

Lavice bez promašaja, i Kaća Builatović pogađa iz prve

Brnović je udvostručila prednost, ali i Melegard pogađa za selekciju "tri krune"

Šveđanke griješe u prvom napadu, Jovanka Radičević sjajnim lobom postiže prvi gol na utakmici

Last time these teams met in an official match, @hlandslaget took the EHF EURO 2014 bronze medal ⚡️ Now, a critical two points are on the line. Watch live in 5⃣ https://t.co/KR6MGAcSvh #SWEMNE #ehfeuro2018 #handballissime pic.twitter.com/dYs8ZVYCHA — EHF EURO (@EHFEURO) 6. prosinca 2018.

Crnogorske rukometašice takmičenje u drugoj fazi Evropskog prvenstva u Francuskoj nastavaljaju većeras u Nantu protiv Švedske, u novoformiranoj grupi 1.

"Lavice" iz grupe A u Nansiju nijesu uspjele da prenesu bodove, pa su šanse za plaman u polufinale, odnosno osvajanje jedno od prva dva mjesta u grupi 1 svele na domen teorije. Situaciju "lavicama" dodatno je otežao trijumf Francuske nad Danskom, pa je i selekcija domaćina došla do četiri boda, koliko ima i Rusija, koja ih je prenijela iz naše grupe u Nansiju.

Crna Gora se za šampionat pripremala baš protiv Švedske, i izabranice Pera Johansona su u oba prijateljska meča u Švedskoj dobile selekciju "tri krune" - 30:28 i 32:30.

Ipak, pogled na tabelu pokazuje da su "lavice" jedina selekcija u grupi 1 bez bodova, dok Šveđanke imaju dva boda zahvaljujući pobjedi nad Srbijom u grupi B, može uticati na motiv našim igračima.

Utakmicu sudi grčki dvojac: Andreas Betmen i Mihalis Caferopulos

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)