Uživo: Totenhem traži izjednačenje, Siti stigao do 4:0

Totenhem ima posjed, traži izjednačenje, ali je Juve opasan svaki put kada dođe blizu gola.

Šut Bernadeskija zaustavio je Ljoris, a onda je i Mandžukić glavom tukao pravo u Ljorisa.

53. minut - drugi gol Ilkaja Gundogana u Bazelu - Siti vodi 4:0.

Juventus ima vođstvo 2:1 protiv Totenhema, mogao je i da vodi 3:1 da je Iguain pogodio iz penala u 45. minutu, ali Totenhem može da žali nakon 45 minuta.

Engleski tim je naivno i brzo, za samo osam minuta, primio dva gola, a onda nadigrao šampiona Italije i smanjio preko Kejna.

Sjajan meč u Torinu, svašta može da se dogodi u drugom poluvremenu.

U Bazelu nema dileme - Siti vodi 3:0.

45+1. minut - Gonsalo Iguain je postigao dva, a propustio veliku šansu i za treći gol. Argentinac nije iskoristio penal za het-trik.

U trenucima kada je Juve želio da sačuva 2:1 do poluvremena, Daglas Kosta je pobjegao Orijeu, koji ga je oborio u šesnaestercu.

Iguain je, međutim, pogodio prečku.

Totenhem je opasan, traži drugi gol. Kejn je testirao Bufona iz daljine, Ali je pokušao glavom.

35. minut - Ni odbrana Juventusa nije zaustavila Harija Kejna. Iguain je izgubio loptu na sredini terena, odbrane domaćina nije uspjela da se postavi.

Kejn je izbjegao ofsajd, zabišao Bufona i pogodio za 2:1. Već 33 gola ove sezone u svim takmičenjima je postigao Kejn.

33 - Harry Kane is the top goal scorer in all comps among the top 5 leagues players this season (33 goals). Irresistible. pic.twitter.com/6jopEHvtAy