Valverde: Nije ovo samo moj rekord, Rakitić fenomenalan

Barselona je pobjedom nad Leganesom rezultatom 3:1 u subotu izjednačila rekord Real Sosijedada sa 38 mečeva bez poraza u Primeri.

Trener katalonskog kluba Ernesto Valverde kaže da to nije samo njegov rekord.

"To što smo uspjeli da izjednačimo ovaj rekord mi je prilično interesantno. Nije lako uraditi nešto što nikome nije pošlo za rukom toliko dugo, ali to nije samo moj rekord. On pripada i Luisu Enrikeu i svima koji su tokom posljednjih godinu dana igrali u Barseloni", rekao je Valverde, prenosi Sport klub.

Što se samog meča tiče, Valverde kaže da je on njegovom timu donio tri važna boda.

"Imali smo sjajno prvo poluvrijeme, ali u drugom i nismo 'čitali' rivala kako bi trebalo. Normalno je da u nekom trenutku dođe do opuštanja, ali ne smiješ u potpunosti da povjeruješ u pobjedu kada vodiš sa samo 2:0", ocijenio je trener Barselone.

Valverde je na konferenciji za medije istakao nekoliko igrača za koje je smatrao da treba posebno da ih pohvali.

"Ivan Rakitić je izuzetan igrač koji može da igra na nekoliko pozicija. U fenomenalnoj je formi, uvijek je na pravom mjestu u pravo vrijeme i mislim da ima odličnu sezonu", kaže Valverde koji je pohvalio i Osmana Dembelea:

"Bio je odličan u napadu, ali je odradio i dobar posao u odbrani".

Ivan Rakitić je nakon meča je istakao da je najvažnije da se osvajajau bodovi:

"Moraš da budeš svuda. Uvijek se trudim da pomognem svim svojim saigračima, ali da istovremeno uživam na terenu. Najvažnije je da osvajamo po tri boda u svim mečevima. Mislim da igramo veoma snažno u svim takmičenjima", ocijenio je Rakitić.

