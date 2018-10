Vasović: Izazov je što krećemo od nule

Nakon godine pauze, a nakon gašenja Budvanske rivijere, našeg najtrofejnijeg odbojkaškog kluba, Budva će predstojećoj sezoni ponovo imati predstavnika u prvoligaškoj sceni. Novi klub, Budva, čiji je osnivač opština, krenuo je od nule, sa novim igračkim kadrom, ali i novim trenerom, srpskim stručnjakom Vladimirom Vasovićem...

"Sve je krenulo krajem decembra prošle godine, kada sam stupio u kontrakt sa Nemanjom Zenovićem (sportski direktor kluba, prim. a.). Ne mogu reći da je tada bila neobavezna priča, ali je to prvo bilo upoznavanje sa ambicijama kluba. Tada je klub trebalo još da se formira, a tek onda da se prave planovi kako sve to treba da izgleda tokom sezone. Do juna, kada smo definitivno potvrdili saradnju, imali smo vremena da razmislimo kako sve to treba da izgleda", kaže za „Vijesti“ Vasović, trener juniorske reprezentacije Srbije, bivši trener Partizana.

Prvi utisci su, kaže, pozitivni.

"Sve je fenomenalno zasada. Ono što je meni kao treneru bitno, jeste to da su se ljudi iz kluba, oni koji se bave organizacionim stvarima, potrudili da nam obezbijede optimalne uslove za rad, što je bio i bio jedan od mojih uslova".

To što je Budva novi klub, za Vasovića je bio još interesantniji izazov.

"Nekako se pogodilo sa nekim mojim razmišljanjima u tom momentu. I ja sam bio na nekoj prekretnici, šta i kako dalje, imamo sam želju i potrebu za nečim novim. Bilo je došlo do zasićenja nekim stvarima koje sam radio godinama unazad, prema radu, prema svemu, imao sam potrebu za promjenom, počev od sredine. Poklopilo se da je u tom trenutku nastala priča sa Budvom, i nisam puno razmišljao, sebe sam prepoznao u svemu tome. Vidjećemo gdje će nas to odvesti".

Prvi put u karijeri, na raspolaganju će imati potpuno novu ekipu.

"U svemu ovome i to mi je bio izazov. Lijepa je činjenica da neke stvari kreću ispočetka, bukvalno od nule, gdje smo mi ti koji učestvujemo u stvaranju nove ekipe i svega, ali i odgovorni za sve što će da se dogodi ubuduće. Nije nimalo bilo lako oformiti ekipu, otežavajuća je okolnost što nije bilo igrača na koje smo mogli da se oslonimo i dopunimo. Bilo je potrebno dovesti bukvalno 12 novih ljudi, sa svih strana. Mislim da smo, koliko-toliko, uspjeli u tome i da imamo kvalitetnu ekipu koja može da napravi dobre rezultate".

Budva je odigrala tri kontrolne utakmice, jednu protiv Budućnosti (drugu će večeras u Budvi), i dvije u Splitu protiv Mladost Kaštele.

"S obzirom na to da smo se jako kasno skupili kao ekipa, čekajući dizača iz Japana i primača iz Kolumbije, jednostavno nismo bili u prilici da igramo trening utakmice. Ide to nekim svojim tokom, zadovoljan sam, ali je daleko od prave igračke forme naše ekipe, vremenom će to biti mnogo bolje".

Budva ima novi tim, pun internacionalaca, Jedinstvo je šampion, sa četiri nova igrača, i Budućnost je nakon puno godina dovela i strance. Očekuje se neizvjesna borba za trofeje, barem na papiru izgleda tako.

"I meni se čini da će prvenstvo biti jako interesantno. Budućnost sam imao priliku da vidim na kontrolnom meču protiv nas, zaista se radi o kvalitetnoj ekipi, mješavini mladih i iskusnih igrača. Jedinstvo je šampion, nismo igrali sa njima, ali po rosteru igrača takođe se radi o kvalitetnoj ekipi, tako da je pred nama sigurno jedno neizvjesno prvenstvo. Naše ambicije su svakako da se nađemo u završnicama prvenstva i Kupa, da dođemo do tih finala, a onda je sve moguće. Ako nam se ukaže prilika za osvajanje trofeja, sigurno nećemo stajati po strani, već ćemo grabiti svim silama da osvojimo pehare".

Često pričam o igračkim danima u Budućnosti

Vladimir Vasović, koji je igrao na poziciji korektora, dvije godine je nosio dres Budućnosti, u sezonama 1999/2000 i 2000/2001, u kojima je osvojio jedan Kup SR Jugoslavije i igrao jedno finale Kupa.

"Vjerujte, proteklih godina često prepričavam te dvije godine koje sam proveo kao igrač u Budućnosti, taj rivalitet koji je postojao između Budućnosti i Budve, i koliko je taj rivalitet doprinio da se stvore dvije jako moćne ekipe. Ta dva kluba koji su u tom momentu organizaciono bili najjači u zemlji, a mogli su da se nose i sa mnogo kvalitetnijim ekipama iz Evrope. To su lijepa sjećanja, i lijepo mi je što sam opet u Crnoj Gori, i nadam se da ćemo mi kao nov klub biti u prilici da barem podsjetimo na to prošlo vrijeme", zaključio je Vasović.

