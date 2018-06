Vejn Runi i zvanično u Junajtedu

Vejn Runi je i zvanično igrač Junajteda.

Ali ne onog u kojem je proveo 13 sezona, iz Mančestera, već iz kluba sa drugog kontinenta - DC junajteda, MLS ligaša iz glavnog grada SAD, Vašingtona.

Runi se prošlog ljeta vratio u Everton nakon 13 godina na „Old trafordu“, priznao da je sve to vrijeme navijao za „karamele“ i spavao u pidžami kluba u kojem je ponikao, ali druga epizoda na „Gudison parku“ nije bila uspješna.

Everton se mučio, čak je u jednom trenutku bio ugrožen i opstanak, pa je procijenjeno da je najbolje da Vaza ode.

Imao je dosta ponuda, ali je odabrao Vašington, u kojem će za dvije i po sezone zaraditi 13 miliona dolara.

Za novi klub bi mogao da debituje 15. jula, kada DC junajted na novom stadionu, "Audi fildu", dočekuje Vankuver.

Nekadašnji kapiten Engleske je na Instagramu objavio fotografiju iz aviona, a novi klub je pozvao navijače da mu naprave doček na aerodromu.

Let's give @WayneRooney a warm welcome to the District!#DCU | #NoWayneNoGain pic.twitter.com/muRT9Vmo92